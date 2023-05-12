"Мне с этим жить": Шварценеггер впервые искренне рассказал о разводе после 25 лет брака

В сериале из трех эпизодов Арни откровенно рассказал о своей жизни, пути к славе и неудачах на пути.

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75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер поделился на своей странице в Instagram анонсом документального фильма "Арнольд" от Netflix, в котором эмоционально и публично продемонстрировал эмоции, связанные с его семьей, а также без прикрас рассказал о своем жизненном пути.

Подъем голливудской иконы от скромных начинаний в сельской Австрии до звезды боевиков будет описан в трехсерийном проекте, который выйдет 7 июня.

Среди прочего звезда "Терминатора" размышляет о неспокойных временах в своей личной жизни. 25-летний брак Шварценеггера с Марией Шрайвер распался в 2011 году, когда выяснилось, что у него родился сын Джозеф Баэна, которому сейчас 25 лет, от домработницы Милдред Баэны.

"Люди будут помнить мои успехи, но они также будут помнить и те неудачи. Это было очень тяжело для моего брака, для моих отношений с детьми. Я причинил достаточно боли своей семье. Мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь", – говорит актер.

Сериал также включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры, на которых Арни качает железо, и закулисные кадры его пути в политику, когда он стал губернатором Калифорнии.

"Я увидел себя на этой сцене. Тысячи людей кричат: "Арнольд, Арнольд, Арнольд!" И когда вы представляете что-то очень четко, вы верите, что можете на 100% достичь этого. Мне пришлось многому научиться, преодолеть препятствия", – отписывает звезда свой путь к славе.

Говоря о том, как решил пойти в политику, Шварценеггер отметил:

"Вы можете получить травму, и все спортивные штучки закончились. Но единственное, что никто не может у вас отнять, это ваш разум. Я искал другой вызов, политику".

По словам друзей, Арнольд не имел ни штаба, ни реального плана, но он "взорвал политическую систему".

"Есть задачи и проблемы, но я хочу делать то, что все считают невозможным. Мое видение не говорило о том, чтобі сдаваться, мое видение было о восхождении на гору", – добавляет актер и политик.

Шрайвер и Шварценеггер поженились в 1986 году, почти через девять лет после их первой встречи. Они расстались в 2011 году и завершили развод в 2021 году.

Внебрачный сын актера, Джозеф Баэна, появился на свет 2 октября 1997 года, всего через несколько дней после того, как Шрайвер родила четвертого ребенка пары, Кристофера.

Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф

Развод не сопровождался скандалами. Несмотря на то, что у них никогда не было брачного контракта, на кону стояло 400 миллионов долларов, однако бывшие супруги все же смогли договориться.

После развода дети Арни долго не хотели с ним общаться, но с годами лед расстаял, и сейчас они проводят вместе много времени.

В феврале Шрайвер подробно рассказала о своей борьбе со славой бывшего мужа и о том, как последствия их развода привели к тому, что она обратилась в монастырь в надежде почувствовать себя менее "невидимой" и справиться с крахом своих отношений.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер своим примером продемонстрировал, как надо решать проблемы, поучаствовав в ремонте дорог.