76-летний Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах (видео)

Из-за продолжительного зимнего шторма улицы Лос-Анджелеса покрылись выбоинами.

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"Хочешь сделать хорошо – сделай сам", – решил американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Видеоотчет он опубликовал на своей странице в Instagram.

Образовавшаяся яма представляла серьезную опасность для авто- и велотранспорта жителей.

"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот", – написал автор.

На кадрах видно, как прохожие и водители благодарят его за работу.

"Вы должны сделать это сами – это безумие – я три недели ждал, когда эту дыру закроют", – сказал Арни водителю, который притормозил, чтобы похвалить его за его усилия.

В кадре Шварценеггер – в черных солнцезащитных очках, коричневой кожаной куртке, черной футболке и такого же цвета спортивных штанах. На ногах у него коричневые рабочие ботинки.

Сделав дело, актер решил отдохнуть, и уже через несколько часов его видели катающимся на велосипеде.

Выбоины на дорогах стали для Лос-Анджелеса настоящей проблемой из-за продолжительных месяцев зимнего шторма. По информации местных властей, соответствующие службы получили в марте только за одну неделю более 1300 запросов на ремонт выбоин.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике в феврале этого года сбил велосипедистку.