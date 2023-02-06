Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Звезда Голливуда не успел быстро отреагировать и затормозить перед женщиной. После столкновения ее госпитализировали.

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75-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что знаменитость на своем внедорожнике сбил велосипедистку. Неприятный инцидент случился в Лос-Анджелесе.

Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина перед актером поворачивала налево. Знаменитость не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение. После этого женщину госпитализировали в больницу.

Сообщается, что она получила незначительные травмы и хорошо себя чувствует. Тем временем Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и отвез его в ремонт.

Источники в правоохранительных органах также рассказали изданию, что кинозвезда в ДТП не виноват, он в любом случае не успел бы затормозить, однако расследование продолжается.

Напомним, Арнольд Шварценеггер напишет новую книгу. Он уже является автором многих книг по бодибилдингу, но его новое произведение будет скорей мотивационным.

Также Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra.