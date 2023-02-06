Арнольд Шварценеггер на своєму позашляховику збив велосипедистку

Зірка Голлівуду не встигла швидко відреагувати і загальмувати перед жінкою. Після зіткнення її госпіталізували.

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75-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП. Про це пише TMZ.

Зазначається, що знаменитість на своєму позашляховику збила велосипедистку. Неприємний інцидент трапився у Лос-Анджелесі.

Шварценеггер їхав на невеликій швидкості, а жінка перед актором повертала ліворуч. Знаменитість не встиг відреагувати та загальмувати, внаслідок чого і сталося зіткнення. Після цього жінку госпіталізували в лікарню.

Повідомляється, що вона отримала незначні травми і добре почувається. Тим часом Шварценеггер забрав велосипед потерпілої та відвіз його в ремонт.

Джерела в правоохоронних органах також розповіли виданню, що кінозірка у ДТП не винен, він у жодному разі не встиг би загальмувати, проте розслідування триває.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер напише нову книгу. Він уже є автором багатьох книг із бодібілдингу, але його новий твір буде швидше мотиваційним.

Також Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер знявся у кліпі Kalush Orchestra.