Арнольд Шварценеггер випустить нову книгу

Вже відомо, що це буде мотиваційна книга, оскільки мемуари "Залізний Арні" писав раніше.

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75-річний Арнольд Шварценеґґер напише нову книгу. Він уже є автором багатьох книг з бодібілдингу, але його новий твір буде швидше мотиваційним. Актор і колишній губернатор Каліфорнії вже уклав контракт із видавництвом Penguin Press. Про це повідомляє видання Page Six.

Інсайдери розповідають, що нова книга Арнольда Шварценеггера буде не мемуарами і спогадами про голлівудську кар'єру, а буде мотиваційною.

Більше подробиць немає, але мотивацією Арнольд займається давно, він іноді випускає інформаційні бюлетені. Наприклад, до Нового року він радив позбутися негативу. "Негатив заморожує вас, — радив він, — він викликає у вас депресію з приводу того, де ви знаходитесь, замість того, щоб надихатися тим, куди ви можете піти. Позбавтеся негативу (якщо тільки ви не належите до того невеликого відсотка людей, де негатив насправді підживлює вас)".

Зараз видавництво знаходиться у пошуках "письменника-примари", який працюватиме над книгою разом зі Шварценеггером. І, за чутками, кандидатів уже відібрано.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер зі своїм другом Сільвестром Сталлоне Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Це буде далеко не перша книга Шварценеггера. У 2012 році він випустив мемуари під назвою "Згадати все. Моя неймовірно правдива історія".

Також "Залізний Арні" писав книги про бодібілдінг: у тому числі "Арнольд: освіта бодібілдера", "Нова енциклопедія сучасного бодібілдингу" та "Бодибілдинг Арнольда для чоловіків".

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер знявся у кліпі "Щедрий вечір" українських музикантів Kalush Orchestra. У 2022 році вони виграли конкурс "Євробачення", але новий пісенний конкурс через війну з Росією пройде у Великій Британії, країні музиканта, який завоював друге місце.