Арнольд Шварценеггер выпустит новую книгу

Уже известно, что это будет мотивационная книга, так как мемуары "Железный Арни" уже писал ранее.

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75-летний Арнольд Шварценеггер напишет новую книгу. Он уже является автором многих книг по бодибилдингу, но его новое произведение будет скорей мотивационным. Актер и бывший губернатор Калифорнии уже заключил контракт с издательством Penguin Press. Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдеры рассказывают, что новая книга Арнольда Шварценеггера будет представлять собой не мемуары и воспоминания о голливудской карьере, а будет мотивационной.

Больше никаких подробностей нет, но мотивацией Арнольд занимается давно, он иногда выпускает информационные бюллетени. Например, к Новому году он советовал избавиться от негатива. "Негатив замораживает вас, — советовал он, — он вызывает у вас депрессию по поводу того, где вы находитесь, вместо того, чтобы воодушевляться тем, куда вы можете пойти. Избавьтесь от негатива (если только вы не относитесь к тому небольшому проценту людей, где негатив на самом деле подпитывает вас)".

Сейчас издательство находится в поисках "писателя-призрака", который будет работать над книгой вместе с Шварценеггером. И, по слухам, кандидаты уже отобраны.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер со своим другом Сильвестром Сталлоне Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Это будет далеко не первая книга Шварценеггера. В 2012 году он выпустил мемуары под названием "Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история".

Также "Железный Арни" писал книги про бодибилдингу: в том числе "Арнольд: образование бодибилдера", "Новая энциклопедия современного бодибилдинга" и "Бодибилдинг Арнольда для мужчин".

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер снялся в клипе "Щедрий вечір" украинских музыкантов Kalush Orchestra. В 2022 году они выиграли конкурс "Евровидение", но новый песенный конкурс, из-за войны с Россией пройдет в Великобритании, стране музыканта, завоевавшего второе место.