76-річний Арнольд Шварценеггер взявся ремонтувати ями на дорогах (відео)

Через тривалий зимовий шторм вулиці Лос-Анджелеса вкрилися вибоїнами.

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"Хочеш зробити добре — зроби сам", — вирішив американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер і взявся за лопату, щоб засипати вибоїну на дорозі у своєму районі в Лос-Анджелесі. Відеозвіт він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Яма, що утворилася, становила серйозну небезпеку для авто- й велотранспорту жителів.

"Сьогодні, після того як весь район був засмучений через цю гігантську вибоїну, через яку машини та велосипеди псувалися протягом кількох тижнів, я вийшов зі своєю командою та полагодив її. Я завжди кажу, давайте не будемо скаржитися, давайте щсь із цим робити. Ну ось", — написав автор.

На кадрах видно, як перехожі та водії дякують йому за роботу.

"Ви повинні зробити це самі — це безумство — я три тижні чекав, коли цю дірку закриють", — сказав Арні водію, який пригальмував, щоб похвалити його за його зусилля.

У кадрі Шварценеггер — у чорних сонцезахисних окулярах, коричневій шкіряній куртці, чорній футболці й такого ж кольору спортивних штанах. На ногах у нього коричневі робочі черевики.

Зробивши справу, актор вирішив відпочити, і вже за кілька годин його бачили, як він катався на велосипеді.

Вибоїни на дорогах стали для Лос-Анджелеса справжньою проблемою через тривалі місяці зимового шторму. За інформацією місцевої влади, відповідні служби отримали в березні лише за один тиждень понад 1300 запитів на ремонт ям.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер на своєму позашляховику в лютому цього року збив велосипедистку.