"Мені з цим жити": Шварценеггер вперше щиро розповів про розлучення після 25 років шлюбу

У серіалі з трьох епізодів Арні відверто розповів про своє життя, шлях до слави та невдачі на шляху.

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75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер поділився на своїй сторінці в Instagram анонсом документального фільму "Арнольд" від Netflix, в якому емоційно та публічно продемонстрував емоції, пов'язані з його родиною, а також без прикрас розповів про свій життєвий шлях.

Підйом голлівудської ікони від скромних починань у сільській Австрії до зірки бойовиків буде описано у трисерійному проєкті, який вийде 7 червня.

Серед іншого зірка "Термінатора" розмірковує про неспокійні часи у своєму особистому житті. 25-річний шлюб Шварценеггера з Марією Шрайвер розпався у 2011 році, коли з'ясувалося, що у нього народився син Джозеф Баена, якому зараз 25 років, від хатньої робітниці Мілдред Баени.

"Люди пам'ятатимуть мої успіхи, але вони також пам'ятатимуть і ті невдачі. Це було дуже важко для мого шлюбу, для моїх стосунків із дітьми. Я завдав достатньо болю своїй сім'ї. Мені доведеться жити з цим все життя, що залишилося", – каже актор.

Серіал також включає кадри, що раніше не публікувалися, на яких Арні качає залізо, і закулісні моменти його шляху в політику, коли він став губернатором Каліфорнії.

"Я побачив себе на цій сцені. Тисячі людей кричать: "Арнольд, Арнольд, Арнольд!" І коли ви уявляєте щось дуже чітко, ви вірите, що можете на 100% досягти цього. Мені довелося багато чого навчитися, подолати перешкоди", – описує він свій шлях до слави.

Говорячи про те, як вирішив піти в політику, Шварценеггер зазначив:

"Ви можете отримати травму, і всі спортивні штучки закінчилися. Але єдине, що ніхто не може у вас відібрати, це ваш розум. Я шукав інший виклик, політику".

За словами друзів, Арнольд не мав ні штабу, ні реального плану, але він "висадив у повітря політичну систему".

"Є завдання та проблеми, але я хочу робити те, що всі вважають неможливим. Моє бачення не говорило про те, щоб здаватися, моє бачення було про сходження на гору", – додає актор і політик.

Шрайвер і Шварценеггер одружилися в 1986 році, майже через дев'ять років після їхньої першої зустрічі. Вони подали на розлучення у 2011 році та завершили процес аж у 2021-му.

Позашлюбний син актора, Джозеф Баена, з'явився на світ 2 жовтня 1997 року, лише через кілька днів після того, як Шрайвер народила четверту дитину пари, Крістофера.

Арнольд Шварценеггер та його позашлюбний син Джозеф

Розлучення не супроводжувалося скандалами. Незважаючи на те, що у них ніколи не було шлюбного контракту, на кону стояло 400 мільйонів доларів, проте колишнє подружжя все ж таки змогло домовитися.

Після розлучення діти Арні довго не хотіли з ним спілкуватися, але з роками крига скресла, і зараз вони проводять багато часу разом.

У лютому Шрайвер докладно розповіла про свою боротьбу зі славою колишнього чоловіка і про те, як наслідки їхнього розлучення призвели до того, що вона звернулася до монастиря, сподіваючись відчути себе менш "невидимою" і впоратися з крахом своїх стосунків.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер своїм прикладом продемонстрував, як треба вирішувати проблеми, беручи участь у ремонті доріг.