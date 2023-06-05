Шварценеггер розповів, як його дружина вперше дізналася про позашлюбного сина актора

Свій зв'язок із домробітницею Мілдред Баеною Шварценеггер назвав "найбільшою невдачею".

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75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що про його позашлюбного сина колишня дружина Марія Шрайвер дізналася під час консультації з питань шлюбу. Про це він розповів у документальному фільмі Netflix під назвою "Арнольд", пише Daily Mail.

1997 року домробітниця Шварценеггерів народила сина Джозефа, який ріс абсолютною копією батька. Це не могла не помітити Марія та почала щось підозрювати. Коли між парою позначився розкол, вони звернулися до сімейного психолога.

У якийсь момент той запитав:

"Сьогодні Марія хоче дещо уточнити. Вона хоче знати, чи ти батько Джозефа?"

"Я думав, що в мене зупинилося серце. І тоді я сказав правду. – Так, Маріє. Джозеф — мій син. Очевидно, вона була пригнічена цим", — згадує зірка.

Спочатку й Арнольд, і Мілдред думали, що батьком Джозефа є Рохеліо, чоловік домробітниці, і тому вона продовжувала працювати на сім'ю Шварценеггерів.

"Спочатку я дійсно не знав, але чим старшим він ставав, тим ясніше мені це було видно. Тоді це було просто питання: "Як ви зберігаєте це в таємниці?" — заявив колишній губернатор Каліфорнії в уривку з документального фільму.

З рідною племінницею 35-го президента Сполучених Штатів Джона Ф. Кеннеді Марією Шрайвер Шварценеггер познайомився на тенісному матчі у серпні 1977 року. 1985-го актор зробив дівчині пропозицію, а роком пізніше вони зіграли весілля в будинку сім'ї Кеннеді в Массачусетсі. За словами Арні, це було "найбільше весілля, на якому я коли-небудь був", і він почувався "найщасливішим" у житті.

У шлюбі у пари народилося четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер, причому 25-річний Крістофер з'явився на світ лише на кілька днів раніше за свого зведеного брата Джозефа.

Сьогодні Шварценеггер кається в тому, що пішов на зв'язок із домробітницею, назвавши це "найбільшою невдачею".

"Я завдав достатньо болю своїй сім'ї через свій провал. Всім доводилося страждати. Марія мала страждати, діти мали страждати, Джозеф, його матір, усі. Мені доведеться жити з цим до кінця життя", — каже він.

Після того, як про роман з Арнольдом стало відомо, Мілдред залишила свого чоловіка, а Шварценеггер забезпечив її та Джозефа, купивши їм будинок з басейном у Каліфорнії у 2010 році.

Домробітниця вийшла на пенсію у 2011 році, того ж року, коли Марія розірвала стосунки з чоловіком. Вона подала на розлучення у липні 2011 року, яке офіційно завершилося лише у 2021 році.

"Люди пам'ятатимуть мої успіхи, і вони також пам'ятатимуть мої невдачі. У мене були невдачі в моїй кар'єрі, але це був зовсім новий вимір невдачі. Я дуже щасливий у межах цієї сумної історії, що ми з Марією змогли добре виховати дітей… Я думаю, що немає нічого важливішого, ніж мати поруч хорошого партнера, і на кожному етапі шляху Марія була саме такою. У нас справді чудові стосунки. Будь-якого особливого дня ми всі разом, як сім'я, і всі дуже цьому раді", — зазначив Арні, додавши, що все ж це зовсім не те, що було, коли всі разом жили під одним дахом.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер особисто взявся ремонтувати дорогу у своєму районі.