"Выкинул матрас в окно": Арнольд Шварценеггер рассказал, что был "невероятно" строг со своими детьми

Актер сказал, что заставлял детей убирать за собой, заправлять постель и стирать свою одежду.

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Арнольд Шварценеггер рассказал, что он был "строгим" отцом, и его детям приходилось мыть душ, чистить туалеты и стирать одежду. Он не позволял им требовать этого от прислуги и наказывал, если они пытались обойти правила. Об этом он рассказал, рекламируя свою новую книгу на Jimmy Kimmel Live.

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76-летний актер, рассказывая о своей новой книге по самопомощи "Будь полезен: семь инструментов для жизни", отвечал на вопросы Джимми Киммела и когда ведущий спросил, был ли он строгим отцом, сказал, что да, был.

"Ну, это зависит от вашего определения. Я думаю, что в детстве я был снисходительным. Но я думаю, что по американским стандартам, наверное, строгим", — сказал Арнольд.

Арнольд Шварценеггер, у которого есть дети Кэтрин, 33 года, Кристина, 31 год, Патрик, 30 лет, и Кристофер, 26 лет, от бывшей жены Марии Шрайвер, не давал детям поблажек.

Шоу Джимми Киммела

Джимми попросил Арнольда привести пример того, что считается строгим в его доме.

"Я думаю, что мои дети чаще всего вспоминают, как мой сын Патрик, например, не заправил постель. Он попросил няню застелить постель, чего ему не разрешали. Я пришел, и кровать была заправлена ​​так безупречно, что я посмотрел на нее и спросил: "Патрик, ты это сделал?". И он ответил: "Нет, я этого не делал". Я схватил матрас, открыл двери, схватил матрас и выбросил его с балкона в бассейн", — рассказал Арнольд.

Он добавил, что Патрику пришлось тащить матрас и подушки обратно.

Семья Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram patrickschwarzenegger

"Я сказал, что дети должны сами застилать постель. Им приходилось мыть душ самостоятельно. Они должны были сами чистить свой туалет и стирать свою одежду", — продолжил он под аплодисменты студии в Лос-Анджелесе.

Арнольд, у которого также есть 26-летний сын Джозеф Баэна от романа с домработницей Милдред Баэна, также рассказал Джимми о том , как он сжег туфли Кэтрин в камине после того, как она несколько дней не убирала их на место.

Надо омтетить, что ток-шоу Джимми на канале ABC возобновилось в понедельник впервые после завершения забастовки голливудских сценаристов.

Гильдия сценаристов США, которая представляет интересы более 11 000 сценаристов, в воскресенье вечером 24 сентября 2023 года заключила предварительное соглашение о новом контракте с развлекательными компаниями, практически положив конец 146-дневной забастовке. Актеры соглашения пока не достигли.