Забастовка голливудских сценаристов закончена? На 146-й день достигнуто соглашение со студиями

Гильдия писателей Америки получила максимум того, чего добивалась. Однако, поскольку актеры все еще пребывают на пикетах, большая часть Голливуда остается закрытой.

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В ожесточенной, длившейся месяцами трудовой забастовке в Голливуде наметился прорыв к разрешению. Об этом пишет The New York Times.

Гильдия писателей Америки, которая представляет более 11 000 сценаристов, в воскресенье вечером 24 сентября 2023 года заключила предварительное соглашение о новом контракте с развлекательными компаниями, практически положив конец 146-дневной забастовке, которая способствовала остановке теле- и кинопроизводства на несколько месяцев.

В ближайшие дни члены гильдии проголосуют за то, принимать ли сделку, в которой есть многое из того, что они требовали, включая увеличение компенсаций за потоковый контент, уступки студий по минимальному штату сотрудников для телешоу и гарантии, что технологии искусственного интеллекта не будут посягать на писательские гонорары и вознаграждения.

"Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной — она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах сообщества сценаристов", — заявил переговорный комитет Гильдии писателей в электронном письме членам Гильдии писателей.

Для отрасли, перевернутой стриминговой революцией, которую ускорила пандемия, предварительное соглашение представляет собой значимый шаг на пути к стабилизации.

Но большая часть Голливуда останется в тупике, ведь десятки тысяч актеров продолжают бастовать, и никаких переговоров между профсоюзом актеров SAG-AFTRA и студиями пока не запланировано.

Единственные постановки, которые могут быть возобновлены в короткие сроки, — это постановки без актеров, такие как ночные шоу, которые ведут Джимми Фэллон и Стивен Колберт, и дневные ток-шоу, которые ведут Дрю Бэрримор и Дженнифер Хадсон.

Итог: помимо актеров, более 100 000 закулисных работников (режиссеры, операторы, публицисты, визажисты, реквизиторы, декораторы, светотехники, парикмахеры, операторы) в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке продолжат работать. простаивают, многие из них испытывают растущие финансовые трудности. По словам губернатора Гэвина Ньюсома, только экономика Калифорнии потеряла более 5 миллиардов долларов из-за закрытия Голливуда.

Профсоюз актеров SAG-AFTRA бастует с 14 июля. Его требования превышают требования Гильдии писателей, и альянс студий решил уделить приоритетное внимание переговорам с Гильдией писателей, отчасти из-за жесткой позиции Фрэн Дрешер, лидера SAG-AFTRA. Помимо прочего, актеры хотят получать 2 процента от общего дохода, получаемого от стриминговых шоу, что, по мнению студий, является неудачной идеей.

Несмотря на это, сделка с Гильдией сценаристов может ускорить переговоры с профсоюзом актеров. Некоторые опасения SAG-AFTRA аналогичны опасениям, поднятым Гильдией писателей. Актеры, например, обеспокоены тем, что искусственный интеллект могут использоваться для создания цифровых копий их изображений (или исполнения могут быть изменены в цифровом виде) без оплаты или одобрения самих актеров.

Последним камнем преткновения между Гильдией сценаристов и студиями стал именно искусственный интеллект. В субботу юристы развлекательных компаний придумали формулировку — "пару абзацев" внутри контракта, который, по сути, занимает сотни страниц, — которая касается обеспокоенности гильдии по поводу искусственного интеллекта. и старых сценариев, принадлежащих студиям. В воскресенье стороны потратили несколько часов на внесение дополнительных правок в документ.

Предварительная сделка была заключена после того, как к переговорам напрямую присоединились несколько высокопоставленных руководителей компании, в том числе Роберт А. Айгер, исполнительный директор Disney; Донна Лэнгли, председатель NBCUniversal Studio Group; Тед Сарандос, соруководитель Netflix; и Дэвид Заслав, управляющий Warner Bros. Discovery. Обычно переговоры проходили между профсоюзными переговорщиками и Кэрол Ломбардини, которая возглавляет Альянс продюсеров кино и телевидения, организацию, которая ведет переговоры от имени восьми крупнейших голливудских контент-компаний.

Переговоры возобновились в среду 20 сентября после почти месячного перерыва, периода, когда каждая сторона настаивала на том, что именно другая отказывается вести переговоры. Лидеры Гильдии писателей оказались под сильным давлением со стороны некоторых членов ее списка, в том числе Райана Мерфи ("Американская история ужасов"), Кении Баррис ("Черный") и Ноа Хоули ("Фарго").

Шоураннеры вроде Мерфи не заставляли лидеров Гильдии сценаристов принимать то, что уже было на столе. Скорее, они агитировали за немедленное возвращение к переговорам и в качестве причины называли растущие финансовые трудности бездействующих голливудских работников.

Согласно документу, составленному администраторами плана, который был просмотрен The New York Times, с 1 сентября голливудские работники получили более 45 миллионов долларов США в виде вывода средств из Пенсионного плана киноиндустрии. Г-н Мерфи учредил фонд финансовой помощи для бездействующих работников на своих шоу и выделил 500 000 долларов в качестве стартовой суммы. За несколько дней он получил запросов на 10 миллионов долларов.

Студии также пострадали. В этом месяце Warner Bros. Discovery заявила, что двойные забастовки снизят ее скорректированную прибыль за год на 300–500 миллионов долларов. Цены на акции Disney, Warner Bros. Discovery и Paramount Global резко упали. Аналитики подсчитали, что студии потеряют около 1,6 миллиарда долларов от глобальных продаж билетов на фильмы, выпуск которых первоначально планировался этой осенью, но был перенесен на следующий год из-за забастовки актеров.

Переговоры между студиями и сценаристами начались более полугода назад. Лидеры профсоюзов неоднократно называли этот момент "экзистенциальным", утверждая, что рост потокового вещания ухудшил как уровень вознаграждения писателей, так и условия их работы.

За последнее десятилетие количество серий телесериалов сократилось со старого стандарта вещательной сети, составлявшего более 20 за сезон, до шести или семи. Представители Гильдии писателей заявили, что меньшее количество эпизодов часто приводит к снижению доходов писателей и заставляет их изо всех сил пытаться найти несколько рабочих мест в год.

Сценаристы также уделяли особое внимание так называемым мини-комнатам — нововведению эпохи потокового вещания, когда для создания шоу нанималось меньше авторов, и им часто платили меньше.

Ограничение использования искусственного интеллекта было вопросом, имеющим определенное значение, когда переговоры начались в конце марта 2023 года, но он приобрел еще большую актуальность для членов по мере того, как переговоры и забастовка продолжались.

Видные члены Гильдии писателей представили забастовку как нечто более высокое, чем Голливуд: они утверждали, что они выступают против зла капитализма. Некоторые из этих настроений усилили реакцию на развязку забастовки. В сообщении поздно вечером в воскресенье на X, платформе, ранее известной как Twitter, Билли Рэй, чьи работы включают "Капитан Филлипс" и "Разбитое стекло", призвал коллег-писателей "поддерживать актеров" и рабочих повсюду. "Вот так мы спасем Америку".

Забастовка стала одной из самых длительных в истории Гильдии писателей. Последний раз писатели и актеры бастовали одновременно в 1960 году.

Имея предварительную сделку, Гильдия писателей приостановила пикетирование. Однако профсоюз призвал своих членов присоединиться к пикетам бастующих актеров, которые снова начнутся во вторник 26 сентября 2023 года.

Ранее Фокус писал о том, что Марго Робби появилась на забастовке актеров Голливуде.