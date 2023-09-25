Страйк голлівудських сценаристів закінчено? На 146-й день досягнуто угоди зі студіями

Гільдія письменників Америки отримала максимум того, чого домагалася. Однак, оскільки актори все ще перебувають на пікетах, більша частина Голлівуду залишається закритою.

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У запеклому трудовому страйку, що тривав місяцями, в Голлівуді намітився прорив до вирішення. Про це пише The New York Times.

Гільдія письменників Америки, яка представляє понад 11 000 сценаристів, у неділю ввечері 24 вересня 2023 року уклала попередню угоду про новий контракт із розважальними компаніями, практично поклавши кінець 146-денному страйку, що призвів до зупинки теле- і кіновиробництва на кілька місяців.

Найближчими днями члени гільдії проголосують за те, чи погоджуватися на угоду, в якій є багато чого з того, чого вони вимагали, включно зі збільшенням компенсацій за потоковий контент, поступками студій за мінімальним штатом працівників для телешоу та гарантіями, що технології штучного інтелекту не зазіхатимуть на письменницькі гонорари і винагороди.

"Ми можемо з великою гордістю сказати, що ця угода є винятковою — вона забезпечує значні вигоди і захист для письменників у всіх секторах спільноти сценаристів", — заявив переговорний комітет Гільдії письменників в електронному листі членам Гільдії письменників.

Для галузі, перевернутої стримінговою революцією, яку прискорила пандемія, попередня угода є значущим кроком на шляху до стабілізації.

Але більша частина Голлівуду залишиться в глухому куті, адже десятки тисяч акторів продовжують страйкувати, і жодних переговорів між профспілкою акторів SAG-AFTRA і студіями поки що не заплановано.

Єдині постановки, які можуть бути відновлені в короткі терміни, — це постановки без акторів, такі як нічні шоу, які ведуть Джиммі Феллон і Стівен Колберт, і денні ток-шоу, які ведуть Дрю Беррімор і Дженніфер Гадсон.

Підсумок: крім акторів, понад 100 000 закулісних працівників (режисери, оператори, публіцисти, візажисти, реквізитори, декоратори, світлотехніки, перукарі, оператори) у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку продовжать працювати. простоюють, багато хто з них зазнає зростаючих фінансових труднощів. За словами губернатора Гевіна Ньюсома, тільки економіка Каліфорнії втратила понад 5 мільярдів доларів через закриття Голлівуду.

Профспілка акторів SAG-AFTRA страйкує з 14 липня. Її вимоги перевищують вимоги Гільдії письменників, і альянс студій вирішив приділити пріоритетну увагу переговорам з Гільдією письменників, почасти через жорстку позицію Френ Дрешер, лідера SAG-AFTRA. Крім іншого, актори хочуть отримувати 2 відсотки від загального доходу, одержуваного від стримінгових шоу, що, на думку студій, є невдалою ідеєю.

Незважаючи на це, угода з Гільдією сценаристів може прискорити переговори з профспілкою акторів. Деякі побоювання SAG-AFTRA аналогічні побоюванням, піднятим Гільдією письменників. Актори, наприклад, стурбовані тим, що штучний інтелект можуть використовуватися для створення цифрових копій їхніх зображень (або виконання можуть бути змінені в цифровому вигляді) без оплати або схвалення самих акторів.

Останнім каменем спотикання між Гільдією сценаристів і студіями став саме штучний інтелект. У суботу юристи розважальних компаній вигадали формулювання — "кілька абзаців" усередині контракту, який, по суті, займає сотні сторінок, — що стосується занепокоєння гільдії з приводу штучного інтелекту та старих сценаріїв, що належать студіям. У неділю сторони витратили кілька годин на внесення додаткових коригувань.

Попередня угода була укладена після того, як до переговорів безпосередньо долучилися кілька високопоставлених керівників компанії, зокрема Роберт А. Айгер, виконавчий директор Disney; Донна Ленглі, голова NBCUniversal Studio Group; Тед Сарандос, співкерівник Netflix; і Девід Заслав, керуючий Warner Bros. Discovery. Зазвичай переговори відбувалися між профспілковими переговірниками та Керол Ломбардіні, яка очолює Альянс продюсерів кіно і телебачення, організацію, що веде переговори від імені восьми найбільших голлівудських контент-компаній.

Переговори поновилися в середу 20 вересня після майже місячної перерви, періоду, коли кожна сторона наполягала на тому, що саме інша відмовляється вести переговори. Лідери Гільдії письменників опинилися під сильним тиском з боку деяких членів її списку, зокрема Раяна Мерфі ("Американська історія жахів"), Кенії Барріс ("Чорний") і Ноа Хоулі ("Фарго").

Шоураннери на кшталт Мерфі не змушували лідерів Гільдії сценаристів приймати те, що вже було на столі. Радше, вони агітували за негайне повернення до переговорів і як причину називали зростаючі фінансові труднощі бездіяльних голлівудських працівників.

Згідно з документом, складеним адміністраторами плану, який був переглянутий The New York Times, з 1 вересня голлівудські працівники отримали понад 45 мільйонів доларів США у вигляді виведення коштів з Пенсійного плану кіноіндустрії. Пан Мерфі заснував фонд фінансової допомоги для бездіяльних працівників на своїх шоу і виділив 500 000 доларів як стартову суму. За кілька днів він отримав запитів на 10 мільйонів доларів.

Студії також постраждали. Цього місяця Warner Bros. Discovery заявила, що подвійні страйки знизять її скоригований прибуток за рік на 300-500 мільйонів доларів. Ціни на акції Disney, Warner Bros. Discovery і Paramount Global різко впали. Аналітики підрахували, що студії втратять близько 1,6 мільярда доларів від глобальних продажів квитків на фільми, випуск яких спочатку планувався цієї осені, але був перенесений на наступний рік через страйк акторів.

Переговори між студіями та сценаристами почалися понад півроку тому. Лідери профспілок неодноразово називали цей момент "екзистенційним", стверджуючи, що зростання потокового мовлення погіршило як рівень винагороди письменників, так і умови їхньої роботи.

За останнє десятиліття кількість серій телесеріалів скоротилася зі старого стандарту мовної мережі, що становив понад 20 за сезон, до шести або семи. Представники Гільдії письменників заявили, що менша кількість епізодів часто призводить до зниження доходів письменників і змушує їх щосили намагатися знайти кілька робочих місць на рік.

Сценаристи також приділяли особливу увагу так званим міні-кімнатам — нововведенню епохи потокового мовлення, коли для створення шоу наймали менше авторів, і їм часто платили менше.

Обмеження використання штучного інтелекту було питанням, що мало певне значення, коли переговори розпочалися наприкінці березня 2023 року, але воно набуло ще більшої актуальності для членів у міру того, як переговори і страйк тривали.

Видатні члени Гільдії письменників представили страйк як щось більш високе, ніж Голлівуд: вони стверджували, що вони виступають проти зла капіталізму. Деякі з цих настроїв посилили реакцію на розв'язку страйку. У повідомленні пізно ввечері в неділю на X, платформі, раніше відомій як Twitter, Біллі Рей, чиї роботи включають "Капітан Філіпс" і "Розбите скло", закликав колег-письменників "підтримувати акторів" і робітників всюди. "Ось так ми врятуємо Америку".

Страйк став одним із найтриваліших в історії Гільдії письменників. Востаннє письменники й актори страйкували одночасно 1960 року.

Маючи попередню угоду, Гільдія письменників призупинила пікетування. Однак профспілка закликала своїх членів приєднатися до пікетів акторів-страйкарів, які знову розпочнуться у вівторок 26 вересня 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, що Марго Роббі з'явилася на страйку акторів Голлівуді.