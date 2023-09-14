Марго Роббі з'явилася на страйку акторів (відео)

Марго Роббі вийшла підтримати колег.

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33-річна австралійсько-американська актриса Марго Роббі вийшла на мітинг на підтримку страйку гільдії акторів SAG-AFTRA. Її помітили, коли вона розмахувала плакатом, маршируючи від Netflix до студії Paramount Studios з армією протестувальників у Західному Голлівуді, пише Daily Mail.

Марго прийшла разом зі своїми друзями і була у піднесеному настрої. На ній була біла довга футболка SAG-AFTRA і масивні білі кросівки. Волосся Марго залишила розпущеним, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

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Прямо за Марго було помічено австралійську актрису Самару Вівінг, одягнену в зелені шорти і білу кепку.

Голлівудські актори і письменники нині об'єдналися в першому за більш ніж 60 років "подвійному страйку". Гільдія письменників Америки почала страйк у травні, а 14 липня — SAG-AFTRA, профспілка, що представляє акторів. Страйк загрожує знищити індустрію розваг, оскільки виробництво великих фільмів і телешоу було зупинено, а релізи готових картин перенесено.

Сценаристи WGA і актори SAG-AFTRA були єдині в багатьох вимогах до студій і стримерів. Вони прагнуть отримати більш справедливу заробітну плату і базову заробітну плату загалом, оскільки заробітна плата як письменників, так і акторів не встигає за інфляцією.

Потокові сервіси є особливою мішенню, оскільки шоу та фільми, які транслюються на цих сервісах, приносять мізерні залишки порівняно з трансляцією на традиційних телевізійних мережах.

Сценаристи також сподіваються домогтися від студій згоди на мінімальні вимоги до розмірів кімнат сценаристів у телешоу, і обидві профспілки сподіваються домогтися від AMPTP згоди не використовувати ШІ для заміни акторів або створення сценаріїв.

Однак студії та стримери, очевидно, подвоїли свою відмову відмовитися від можливості використання ШІ в майбутньому, що, за іронією долі, схоже, підтвердило побоювання профспілок.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі зіграла головну роль у фільмі "Барбі", який став найкасовішим у 2023 році, зібравши в прокаті $1,3 мільярда.