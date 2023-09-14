Марго Робби появилась на забастовке актеров (видео)

Марго Робби вышла поддержать коллег.

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33-летняя австралийско-американская актриса Марго Робби вышла на митинг в поддержку забастовки гильдии актеров SAG-AFTRA. Ее заметили, когда она размахивала плакатом, маршируя от Netflix к студии Paramount Studios с армией протестующих в Западном Голливуде, пишет Daily Mail.

Марго пришла вместе со своими друзьями и находилась в приподнятом настроении. На ней была белая длинная футболка SAG-AFTRA и массивные белые кроссовки. Волосы Марго оставила распущенными, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

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Прямо за Марго была замечена австралийская актриса Самара Уивинг, одетая в зеленые шорты и белую кепку.

Голливудские актеры и писатели в настоящее время объединились в первой за более чем 60 лет "двойной забастовке". Гильдия писателей Америки начала забастовку в мае, а 14 июля — SAG-AFTRA, профсоюз, представляющий актеров. Забастовка угрожает уничтожить индустрию развлечений, поскольку производство крупных фильмов и телешоу было остановлено, а релизы готовых картин перенесены.

Сценаристы WGA и актеры SAG-AFTRA были едины во многих требованиях к студиям и стримерам. Они стремятся получить более справедливую заработную плату и базовую заработную плату в целом, поскольку заработная плата как писателей, так и актеров не поспевает за инфляцией.

Потоковые сервисы являются особой мишенью, поскольку шоу и фильмы, которые транслируются на этих сервисах, приносят мизерные остатки по сравнению с трансляцией на традиционных телевизионных сетях.

Сценаристы также надеются добиться от студий согласия на минимальные требования к размерам комнат сценаристов в телешоу, и оба профсоюза надеются добиться от AMPTP согласия не использовать ИИ для замены актеров или создания сценариев.

Однако студии и стримеры, очевидно, удвоили свой отказ отказаться от возможности использования ИИ в будущем, что, по иронии судьбы, похоже, подтвердило опасения профсоюзов.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби сыграла главную роль в фильме "Барби", который стал самым кассовым в 2023 году, собрав в прокате $1,3 миллиарда.