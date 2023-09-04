"Барби" стал самым кассовым фильмом 2023 года: лента с Марго Робби собрала в прокате $1,3 миллиарда

Фильм с Марго Робби в главной роли и Райаном Гослингом в роли ее "парня" Кена побил рекорд, установленный фильмом 2011 года "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2", заработавшим 1,31 миллиарда долларов.

Related video

Американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссера Греты Гервиг стала самым кассовым фильмом 2023 года спустя месяц после выхода в кинотеатрах. Об этом сообщает Variety.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Фильм, в котором в главных ролях снялись Марго Робби и Райан Гослинг, обогнал фильм Super Mario Bros. Movie в мировом прокате и с момента выхода "Барби" в июле кинолента собрала в общей сложности 1,36 миллиарда долларов.

Ранее на этой неделе стало известно, что этот фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel, также стал самым кассовым фильмом в истории Warner Bros. Фильм побил рекорд, установленный фильмом 2011 года "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2", заработавшим 1,31 миллиарда долларов.

"Барби" также наверняка получит еще один рост продаж билетов, когда фильм выйдет в формате IMAX 22 сентября.

"Вы все еще можете носить розовое после Дня труда, — объявили Warner Bros. в Instagram-аккаунте Barbie Movie. — В IMAX будет только одна неделя, начиная с 22 сентября. Смотрите самый большой фильм лета на самом большом экране вместе с никогда ранее не публиковавшимися кадрами после титров!"

После таких новостей, акции компании Warner Bros Discovery выросли почти на четыре процента.

Напомним, фильм Греты Гервиг был выпущен в тот же день, что биографический фильм с элементами триллера "Оппенгеймер". Картина режиссера Кристофера Нолана на этой неделе стала вторым самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R.

Ранее Фокус писал, что Барби Оппенгеймер из США рассказала, с чем столкнулась после выхода нашумевших картин.