"Барбі" став найкасовішим фільмом 2023 року: стрічка з Марго Роббі зібрала в прокаті $1,3 мільярда

Фільм із Марго Роббі в головній ролі та Раяном Гослінгом у ролі її "хлопця" Кена побив рекорд, встановлений фільмом 2011 року "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2", який заробив 1,31 мільярда доларів.

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Американська пригодницька фентезійна комедія режисерки Ґрети Ґервіґ стала найкасовішим фільмом 2023 року через місяць після виходу в кінотеатрах. Про це повідомляє Variety.

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Фільм, у якому в головних ролях знялися Марго Роббі та Раян Гослінг, обігнав фільм Super Mario Bros. Movie у світовому прокаті і з моменту виходу "Барбі" в липні, кінострічка зібрала загалом 1,36 мільярда доларів.

Раніше цього тижня стало відомо, що цей фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel, також став найкасовішим фільмом в історії Warner Bros. Фільм побив рекорд, встановлений фільмом 2011 року "Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2", який заробив 1,31 мільярда доларів.

"Барбі" також напевно отримає ще одне зростання продажів квитків, коли фільм вийде у форматі IMAX 22 вересня.

"Ви все ще можете носити рожеве після Дня праці, — оголосили Warner Bros. в Instagram-акаунті Barbie Movie. — У IMAX буде тільки один тиждень, починаючи з 22 вересня. Дивіться найбільший фільм літа на найбільшому екрані разом із кадрами після титрів, що ніколи раніше не публікувалися!"

Після таких новин, акції компанії Warner Bros Discovery зросли майже на чотири відсотки.

Нагадаємо, фільм Грети Гервіг був випущений того ж дня, що і біографічний фільм з елементами трилера "Оппенгеймер". Картина режисера Крістофера Нолана цього тижня стала другим найкасовішим фільмом в історії з рейтингом R.

Раніше Фокус писав, що Барбі Оппенгеймер зі США розповіла, з чим зіткнулася після виходу гучних картин.