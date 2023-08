У мережі з'явився ексклюзивний ролик зі зйомок "Барбі" з Раяном Гослінгом, який співає

Гослінг сам виконав пісню, яка потрапила в британські хіт-паради. Його спів вразив не тільки глядачів, а й режисера фільму "Барбі" Грету Гервіг.

Найчастіше спостерігати за моментами зйомок популярних фільмів не менш цікаво, ніж побачити готовий результат роботи величезної команди. І це не дивно, адже ситуації, які залишаються за лаштунками, часом, говорять більше, ніж найкрасивіша картинка. Пам'ятаючи про це, звукозаписний лейбл Atlantic Records на своєму YouTube-каналі показав ексклюзивні кадри, як записувалася одна з найвідоміших композицій з гучного фільму Грети Гервіг "Барбі" I'm just Ken. Усього за три дні після публікації відео переглянули понад 2,3 млн осіб, і ця цифра продовжує зростати.

На опублікованих кадрах видно робочі моменти запису епізоду, коли засмучений Кен у виконанні Раяна Гослінга співає про те, що він всього лише Кен, і щасливий тільки тоді, коли Барбі (Марго Роббі) дивиться на нього.

У відео включені смішні моменти зі зйомок, показані репетиції та підготовка до запису, де актори сміються над незграбними моментами, жартують і дуріють на знімальному майданчику. Тут же — кадри роботи акторів з хореографами, запис треку в студії, Грета Гервіг, яка сміється, та інші ситуації, які показують, що зйомки проходили весело.

Більш уважні помітили в кліпі ударника Guns N' Roses і Foo Fighters Джоша Фріза. Ронсон залучив його, щоб вивести композицію на новий рівень.

Історія композиції I'm just Ken

Пісню написав продюсер Марк Ронсон, і від самого початку її не мав виконувати Гослінг. Команда думала знайти якогось більш професійного виконавця, однак тут втрутився сам Раян і попросив дозволу самому заспівати баладу. Він нагадав, що свого часу був учасником "Клубу Мікімауса", який подарував світові Крістіну Агілеру, Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка, а отже, міг потрапляти в ноти.

Однак коли Гослінг виконав композицію, ефект перевершив усі очікування Гервіг і Ронсона. Таке проникливе виконання треку навіть викликало розмови про премію "Оскар" за образ ляльки, яка завжди була на другому місці після культової Барбі.

Пісня I'm just Ken увірвалася в британський топ-40 разом із ще п'ятьма хітами з фільму, побивши всі рекорди саундтреків. Пісні "What Was I Made For" Біллі Айліш, "Dance The Night Away" Дуа Ліпи та "Barbie World" Нікі Мінаж і Ice Spice опинилися в рейтингу на третьому, четвертому і п'ятому рядках відповідно.

Що стосується композиції, виконаної Кеном-Райаном, то вона опинилася на 25 місці.

Раніше Фокус писав, як Гослінг тренувався для зйомок у фільмі "Барбі".