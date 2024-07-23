Компанія Mattel представила сліпу Барбі (фото)

Лялька випущена для дітей із проблемами зору. У такий спосіб виробник продовжує робити свої іграшки більш інклюзивними.

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Компанія Mattel, яка виробляє іграшки і зокрема ляльку Барбі, представила новинку — Барбі, яка не бачить. Сліпа Барі зроблена Mattel у межах постійного прагнення зробити бренд більш інклюзивним, повідомляє The Independent.

Виробник з оборотом у $5,58 мільярда представив ляльку як частину своєї лінії Barbie Fashionistas, метою якої є надання дітям більш різноманітних ляльок для ігор.

Сліпа Барбі, яка продається за ціною $15, поставляється в комплекті з біло-червоною тростиною для рухливості та срібними сонцезахисними окулярами. Лялька-брюнетка одягнена в атласну рожеву блузку, текстуровану спідницю з рюшами та має яскраві контрастні застібки-липучки, які допомагають дітям одягнути іграшку.

У комплекті до Барбі йде і тростина для сліпих Фото: Mattel

Компанія Mattel розробила ляльку у співпраці з Американським фондом допомоги сліпим, а також організувала ігрові заняття зі сліпими та слабозорими дітьми для тестування продукту. На упаковці також написано "Барбі" шрифтом Брайля, а погляд ляльки спрямований злегка вгору і назовні, щоб точно відображати сліпоту.

Благодійна організація для людей з обмеженими можливостями, Королівський національний інститут сліпих, зустріли нову іграшку із захопленням, а Деббі Міллер, директор з консультування клієнтів, сказала:

"Чудово думати, що діти з порушеннями зору тепер можуть грати з Барбі, яка схожа на них. Ми дуже задоволені деталями, які були використані під час розробки цієї нової Барбі, тактильним одягом, а також тростиною і сонцезахисними окулярами. Це визнання того, що не всі можуть добре бачити, а це дуже багато значить для спільноти сліпих і слабозорих".

"У дитинстві майже жодні популярні іграшки не призначалися для сліпих дітей, таких як я, і я сумніваюся, що мої друзі, які не мають інвалідності, коли-небудь стикалися з іграшками, що зображують сліпу людину. Справи поступово поліпшуються, і поява першої сліпої ляльки Барбі — це величезний крок", — додав Стівен Морріс, керівник кампанії благодійної організації Sense, який сам є сліпоглухим.

Сліпа Барбі — одна з кількох іграшок для людей з інвалідністю, випущених Mattel. Першою ж стала лялька в інвалідному візку 2019 року.

Також були випущені Барбі з протезами кінцівок, а 2023 року Mattel представила свою першу Барбі із синдромом Дауна. У серію Fashionistas 2024 року компанія Mattel включила другу ляльку із синдромом Дауна з такими особливостями, як коротша шия і одна лінія на долонях ляльки.

Барбі для дітей, які лікуються від раку

"Ми розуміємо, що Барбі — це набагато більше, ніж лялька. Вона уособлює самовираження і може створити почуття приналежності", — наголосила Кріста Бергер, старший віцепрезидент Barbie.

Раніше Фокус писав, що перша лялька Барбі полетіла в космос у межах секретної місії Пентагону.