Компания Mattel представила слепую Барби (фото)

Кукла выпущена для детей с проблемами зрения. Таким образом производитель продолжает делать свои игрушки более инклюзивными.

Related video

Компания Mattel, которая производит игрушки и в том числе куклу Барби, представила новинку – Барби, которая не видит. Слепая Барьи сделана Mattel в рамках постоянного стремления сделать бренд более инклюзивным, сообщает The Independent.

Производитель с оборотом в $5,58 миллиарда представила куклу как часть своей линии Barbie Fashionistas, целью которой является предоставление детям более разнообразных кукол для игр.

Слепая кукла Барби, которая продается по цене $15, поставляется в комплекте с бело-красной тростью для подвижности и серебряными солнцезащитными очками. Кукла-брюнетка одета в атласную розовую блузку, текстурированную юбку с рюшами и имеет яркие контрастные застежки-липучки, которые помогают детям одеть игрушку.

В комплекте к Барби идет и трость для слепых Фото: Mattel

Компания Mattel разработала куклу в сотрудничестве с Американским фондом помощи слепым, а также организовала игровые занятия со слепыми и слабовидящими детьми для тестирования продукта. На упаковке также написано "Барби" шрифтом Брайля, а взгляд куклы направлен слегка вверх и наружу, чтобы точно отражать слепоту.

Благотворительная организация для людей с ограниченными возможностями, Королевский национальный институт слепых, встретили новую игрушку с восторгом, а Дебби Миллер, директор по консультированию клиентов, сказала:

"Замечательно думать, что дети с нарушениями зрения теперь могут играть с Барби, которая похожа на них. Мы очень довольны деталями, которые были использованы при разработке этой новой Барби, тактильной одеждой, а также тростью и солнцезащитными очками. Это признание того, что не все могут хорошо видеть, а это очень много значит для сообщества слепых и слабовидящих".

"В детстве почти никакие популярные игрушки не предназначались для слепых детей, таких как я, и я сомневаюсь, что мои друзья, не имеющие инвалидности, когда-либо сталкивались с игрушками, изображающими слепого человека. Дела постепенно улучшаются, и появление первой слепой куклы Барби — это огромный шаг", – добавил Стивен Моррис, руководитель кампании благотворительной организации Sense, который сам является слепоглухим.

Слепая Барби — одна из нескольких игрушек для людей с инвалидностью, выпущенных Mattel. Первой же стала кукла в инвалидной коляске в 2019 году.

Также были выпущены Барби с протезами конечностей, а в 2023 году Mattel представила свою первую Барби с синдромом Дауна. В серию Fashionistas 2024 года компания Mattel включила вторую куклу с синдромом Дауна с такими особенностями, как более короткая шея и одна линия на ладонях куклы.

Барби для детей, которые лечатся от рака

"Мы понимаем, что Барби — это гораздо больше, чем кукла. Она олицетворяет самовыражение и может создать чувство принадлежности", – подчеркнула

Криста Бергер, старший вице-президент Barbie.

Ранее Фокус писал, что первая кукла Барби полетела в космос в рамках секретной миссии Пентагона.