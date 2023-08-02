Забута історія. Перша лялька Барбі полетіла в космос у межах секретної місії Пентагону (фото)

Виявилося, що дві ляльки Барбі, які нещодавно були виставлені в музеї Смітсонівського інституту, не перші, хто літав у космос.

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На виставці в Центрі Стівена Удвара-Гейзі у штаті Вірджинія, США, який є підрозділом Національного музею повітроплавання та астронавтики (розташований у Вашингтоні та управляється Смітсонівським інститутом) було представлено пару ляльок Барбі. В описі сказано, що це перші ляльки Барбі, які полетіли в космос 2022 року і пробули на Міжнародній космічній станції кілька місяців. Але виявилося, що першою лялькою Барбі, яка побувала на орбіті, була іграшка компанії Mattel, що вирушила в космос у межах секретної місії Пентагону ще 1990 року. І зараз вона зберігається у свого першого власника, пише Space.

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Невідомою до цього історією першої космічної подорожі ляльки Барбі в космос поділився Стів Денісон, який працював понад 30 років тому інженером у Космічному центрі NASA імені Джонсона НАСА в Г'юстоні.

На виставці в Центрі Стівена Удвара-Гейзі у штаті Вірджинія, США, який є підрозділом Національного музею повітроплавання та астронавтики (розташований у Вашингтоні й управляється Смітсонівським інститутом) було представлено пару ляльок Барбі. В описі сказано, що це перші ляльки Барбі, які полетіли в космос 2022 року і пробули на Міжнародній космічній станції кілька місяців Фото: space.com

Він розповів, що ще 1989 року як подарунок він отримав ляльку Барбі, яку він зберігав на роботі. У той час Денісон брав участь у підготовці астронавтів до польоту на космічному шатлі "Атлантіс". Учасники цієї місії дізналися про ляльку і вирішили взяти її з собою в політ як талісман.

За словами Денісона, місія під назвою STS-38 була секретною, оскільки цей політ здійснювався на замовлення Пентагону і її подробиці невідомі. Астронавти на борту шаттла "Атлантіс" полетіли на орбіту 15 листопада 1990 року, і лялька Барбі провела в космосі 4 дні, 21 годину, 54 хвилини і 31 секунду. Підтвердженням цього факту є фотографія ляльки, яку зробили астронавти на борту шатла, на якій видно, як Барбі плаває в невагомості перед ілюмінатором на тлі Землі.

Астронавти на борту шатла "Атлантіс" полетіли на орбіту 15 листопада 1990 року, і лялька Барбі провела в космосі 4 дні, 21 годину, 54 хвилини і 31 секунду Фото: space.com

У компанії Mattel дізналися про те, що їхня лялька побувала в космосі тільки 1992 року. Але сама лялька пізніше опинилася вдома у Денісона, де і зберігається досі. Можливо тому і в компанії Mattel, і в NASA, і в Смітсонівському інституті забули про те, що перша Барбі літала в космос не минулого року, а 33 роки тому.

"Я не ображаюся ні на кого за це. Я просто подумав, що людям може бути цікаво, що є одна забута історія про справжній перший політ ляльки Барбі в космос", — каже Денісон.

Сама лялька пізніше опинилася вдома у Денісона, де і зберігається досі Фото: space.com

Представники Смітсонівського інституту планують переглянути свою поточну виставку, де дві інші ляльки Барбі названі першими, які побували в космосі.

Фокус уже писав про те, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував відомий фільм "Барбі", який нещодавно вийшов у світовий прокат. У мільярдера виявилося чимало однодумців, причому навіть серед жінок.

Також Фокус писав про те, що NASA вдалося почути "серцебиття" загубленого космічного апарату "Вояджер-2", який загубився. Диспетчерам місії вдалося вловити сигнал від апарата, але з ним так само немає зв'язку.