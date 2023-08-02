Пацієнт швидше живий. NASA вдалося почути "серцебиття" загубленого "Вояджера-2"

Диспетчерам місії вдалося вловити сигнал від космічного апарата, але з ним так само немає зв'язку.

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NASA вдалося досягти певного прогресу в пошуках космічного апарату "Вояджер-2", з яким було втрачено зв'язок через помилкову команду із Землі, пише The Guardian.

Під час сканування неба експертам NASA вдалося виявити сигнал від "Вояджера-2", який наразі перебуває за 19 млрд км від Землі. За словами вчених, спійманий сигнал свідчить про те, що принаймні, апарат все ще працює і перебуває в "міцному здоров'ї".

Понад тиждень тому вчені втратили зв'язок із "Вояджером-2" після того, як відправили апарату помилкову команду, що трохи повернула його антену в протилежний бік від Землі. Невеликої зміни було достатньо, щоб повністю втратити зв'язок із зондом.

"Вояджер-2" є одним із двох космічних апаратів, які запустили в 1977 році, щоб отримати зображення Юпітера і Сатурна. Після цього обидва апарати продовжили свою подорож, покинувши Сонячну систему і вийшовши в міжзоряний простір. Таким чином "Вояджери" стали найвіддаленішими рукотворними об'єктами.

Фото: NASA

"Ми заручилися допомогою Мережі далекого космічного зв'язку NASA (DSN), щоб спробувати вловити сигнал від "Вояджер-2". Нам вдалося вловити "серцебиття" космічного корабля, а це свідчить про те, що апарат живий і працює", — каже керівник проєкту "Вояджер" Сюзанна Додд.

Зазначається, що "Вояджер-1" все ще підтримує зв'язок із Землею, перебуваючи на відстані 24 млрд км від нашої планети. Зонд у 2012 році офіційно став найдальшим рукотворним об'єктом, коли першим вийшов у міжзоряний простір.

Попри те, що "серцебиття" космічного апарата заспокоїло NASA, зонд все ще не може відповісти на нові команди із Землі. Шанс на встановлення контакту з кораблем з'явиться цього тижня, коли антена Канберри, що є частиною Мережі далекого космосу NASA, спробує передати правильну команду "Вояджер-2".

Після цього, команді NASA доведеться почекати 18 годин, щоб їхній сигнал досяг зонда.

У NASA визнають, що спроба встановити контакт через антену може не увінчатися успіхом. Якщо ці зусилля не виправдаються, тоді диспетчерам місії доведеться чекати до жовтня, коли космічний корабель має автоматично перезавантажитися і відновити зв'язок.

Нагадаємо, на початку тижня NASA почало пошуки космічного апарату "Вояджер-2". Після помилкової команди антена космічного апарата відвернулася від Землі всього на 2%.