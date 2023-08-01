NASA "просіває" космос у пошуках "Вояджер-2": апарат замовк за 19 млрд км від Землі

Зв'язок з космічним апаратом було втрачено через помилкову команду, яка змістила антену "Вояджер-2".

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NASA посилено прослуховує космос після того, як втратило зв'язок з одним із найдальших рукотворних об'єктів в історії — космічним апаратом "Вояджер-2", пише The Guardian.

З апаратом було втрачено зв'язок минулого тижня, коли диспетчери місії випадково відправили "Вояджер-2" неправильну команду. В результаті антена космічного апарату змістилася лише на 2%, але й цього вистачило, щоб втратити зв'язок.

Цього ж тижня у NASA заявили, що повноповоротна параболічна антена Комплексу дальнього космічного зв'язку в Канберрі почала сканувати небо у пошуках "Вояджер-2". На даний момент апарат знаходиться в 19 млрд км від Землі та сигналу від апарата необхідно 18 годин, щоб досягти Землі.

Апарат Вояджер-2 був запущений в 1977 році, щоб вивчити зовнішню частину Сонячної системи, а також такі планети як Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Він вирушив у космос всього на кілька тижнів раніше за свого близнюка "Вояджер-1".

"Вояджер-2" вийшов у міжзоряний простір ще 2018 року Фото: space.com

У підсумку "Вояджер-2" вийшов у міжзоряний простір ще у 2018 році, принагідно відкривши безліч нових супутників Урану та один у Юпітера.

За словами вчених, антена Канберри, яка є частиною мережі далекого космосу NASA, продовжить прислухатися до регіону космосу, де має знаходитись "Вояджер-2" у спробі зловити сигнал. Такого плану поки що планують дотримуватися в Лабораторії реактивного руху NASA, яка керує місією "Вояджерів".

Якщо ж цей план не спрацює, команді NASA доведеться чекати до жовтня автоматичного перезавантаження корабля, яке має відновити зв'язок із Землею.

Зазначається, що у "Вояджер-1" жодних проблем у роботі не виникає – він перебуває на зв'язку із Землею і летить майже за 24 млрд км від нас. Саме це робить його найдальшим космічним кораблем людства.

Нагадаємо, фахівці NASA вже повідомляли, що у програмі "Вояджер-2" передбачено регулярне скидання орієнтації, завдяки чому антена апарату завжди залишається поверненою до Землі. Наступне таке скидання заплановано на 15 листопада, що за словами вчених, має виправити ситуацію.