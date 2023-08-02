Пациент скорее жив. NASA удалось услышать "сердцебиение" потерявшегося "Вояджер-2"

Диспетчерам миссии удалось уловить сигнал от космического аппарата, но с ним все так же нет связи.

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NASA удалось достигнуть некоторого прогресса в поисках космического аппарата "Вояджер-2", с которым была утеряна связь из-за ошибочной команды с Земли, пишет The Guardian.

Во время сканирования неба экспертам NASA удалось обнаружить сигнал от "Вояджер-2", который на данный момент находится в 19 млрд км от Земли. По словам ученых, пойманный сигнал говорит о том, что по крайней мере, аппарат все еще работает и находится "крепком здравии".

Больше недели назад ученые потеряли связь с "Вояджер-2" после того, как отправили аппарату ошибочную команду, которая немного повернула его антенну в противоположную сторону от Земли. Небольшого изменения было достаточно, чтобы полностью потерять связь с зондом.

"Вояджер-2" является одним из двух космических аппаратов, которые запустили в 1977 году, чтобы получить изображения Юпитера и Сатурна. После этого оба аппарата продолжили свое путешествие, покинув Солнечную систему и выйдя в межзвездное пространство. Таким образом "Вояджеры" стали самыми удаленными рукотворными объектами.

Фото: NASA

"Мы заручились помощью Сети дальней космической связи NASA (DSN), чтобы попробовать уловить сигнал от "Вояджер-2". Нам удалось уловить "сердцебиение" космического корабля, а это говорит о том, что аппарат жив и работает", — говорит руководитель проекта "Вояджер" Сюзанна Додд.

Отмечается, что "Вояджер-1" все еще поддерживает связь с Землей, находясь на расстоянии 24 млрд км от нашей планеты. Зонд в 2012 году официально стал самым далеким рукотворным объектом, когда первым вышел в межзвездное пространство.

Несмотря на том, что "сердцебиение" космического аппарата успокоило NASA, зонд все еще не может ответить на новые команды с Земли. Шанс на установление контакта с кораблем появится на этой неделе, когда антенна Канберры, которая является частью Сети дальнего космоса NASA, попробует передать правильную команду "Вояджер-2".

После этого, команде NASA придется подождать 18 часов, чтобы их сигнал достиг зонда.

В NASA признают, что попытка установит контакт через антенну может не увенчаться успехом. Если эти усилия не оправдаются, тогда диспетчерам миссии придется ждать до октября, когда космический корабль должен автоматически перезагрузиться и восстановить связь.

Напомним, в начале недели NASA начало поиски космического аппарата "Вояджер-2". После ошибочной команды антенна космического аппарата отвернулась от Земли всего на 2%.