Єва Мендес публічно підтримала чоловіка Раяна Гослінга (відео)

З моменту зустрічі на знімальному майданчику фільму "Місце під соснами" у 2011 році подружжя практично не зʼявлялося на публіці разом.

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49-річна американська акторка Єва Мендес і Раян Гослінг, 43, намагаються зберігати свої стосунки подалі від громадськості та червоних доріжок, але вони завжди підтримують одне одного публічно. Напередодні зірка екрану привітала коханого з виходом різдвяної версії його хіта "I'm Just Ken".

Виконавець ролі Кена у фільмі Ґрети Ґервіг "Барбі" разом із музичним продюсером Барбі Марком Ронсоном оголосили, що зірка "Ла-Ла Ленд" повернеться в образі Кена з новим виконанням хіта "I'm Just Ken" спеціально для святкового сезону.

Раян Гослінг

Єва Мендес опублікувала відео, зазначивши в підписі: "Мій чоловік і @iammarkronson роблять це настільки добре, що вже навіть не смішно".

Раян Гослінг

"Дуже вдячна @iammarkronson за те, що змусив мого чоловіка робити більше музики. Dead Man’s Bones — моя улюблена група …. коли я вперше почула, як співає Раян, моє серце вибухнуло", — додала Єва.

Зіркова пара разом з 2011 року. Вони виховують двох доньок — Есмеральду Амаду та Амаду Лі. Наприкінці 2022 року стало відомо, що Раян та Єва уклали шлюб.

Нагадаємо, Марго Роббі та Раян Гослінг відвідали публічний захід.

Також Фокус писав про рідкісну прогулянку Єви Мендес та Раяна Гослінга.