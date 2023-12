Раян Гослінг випустив різдвяну версію свого хіта з фільму "Барбі" (відео)

До Різдва актор випустив міні-альбом, на якому записано чотири версії пісні "I'm Just Ken".

43-річний канадський актор і музикант Раян Гослінг, який зіграв Кена в гучній картині Грети Гервіг "Барбі", виконав різдвяну версію свого хіта "I'm Just Ken", яку він виконав в оригінальній картині. Кліп з'явився на каналі Atlantic Records.

У святковій версії пісні Гослінг співає емоційну баладу під звуки традиційних святкових дзвонів і додає бек-вокал у стилі різдвяного хору.

20 грудня на потокових платформах вийшов міні-альбом Гослінга з чотирьох пісень у виконанні актора. Платівку під назвою "Ken The EP" випустили Гослінг і композитори "Барбі" Марк Ронсон і Ендрю Вятт з чотирма версіями однієї й тієї самої пісні, оригінальна версія якої цього літа дебютувала під номером 87 у Billboard Hot 100 і була номінована на "Золотий глобус", "Греммі" та інші нагороди.

До оригінальної версії пісні на платівці приєднуються пісні "I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)", "I'm Just Ken (In My Feelings Acoustic)" і "I'm Just Ken (Purple Disco Machine Remix).

За даними Box Office Mojo, "Барбі" стала найкасовішою стрічкою року, зібравши в усьому світі 1,44 мільярда доларів. Саундтрек до фільму також домігся комерційного успіху: "I'm Just Ken" Гослінга, "Dance The Night" Дуа Ліпи, "Speed Drive" Чарлі XCX і "Barbie World" Нікі Мінаж та Ice Spice потрапили в чарти Billboard Hot 100. Саундтрек до фільму "Барбі" отримав загалом 11 номінацій на премію "Греммі", включно з нагородою за найкращу пісню, написану для візуальних засобів масової інформації, за композицію "I'm Just Ken", платівку року для пісні Біллі Айліш "What Was I Made For?" і найкращу збірку саундтреків для візуальних медіа. Фільм увійшов майже в усі списки прогнозів номінантів на премію "Оскар" у тій чи іншій категорії, особливо щодо нагород, заснованих на оцінках.

Марк Ронсон і Ендрю Вайетт, які написали пісню "I'm Just Ken", п'ять років тому виграли премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню за пісню "Shallow", яку виконали Бредлі Купер і Леді Ґаґа у фільмі "Зірка народилася".

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі та Раян Гослінг знову зніматимуться разом.