Райан Гослинг выпустил рождественскую версию своего хита из фильма "Барби" (видео)

К Рождеству актер выпустил мини-альбом, на котором записаны четыре версии песни "I’m Just Ken".

43-летний канадский актер и музыкант Райан Гослинг, сыгравший Кена в нашумевшей картине Греты Гервиг "Барби", исполнил рождественскую версию своего хита "I’m Just Ken", которую он исполнил в оригинальной картине. Клип появился на канале Atlantic Records.

В праздничной версии песни Гослинг поет эмоциональную балладу под звуки традиционных праздничных колоколов и добавляет бэк-вокал в стиле рождественского хора.

20 декабря на потоковых платформах вышел мини-альбом Гослинга из четырех песен в исполнении актера. Пластинка под названием "Ken The EP" был выпущен Гослингом и композиторами "Барби" Марком Ронсоном и Эндрю Вяттом с четырьмя версиями одной и той же песни, оригинальная версия которой этим летом дебютировала под номером 87 в Billboard Hot 100 и была номинирована на "Золотой глобус", "Грэмми" и другие награды.

К оригинальной версии песни на пластинке присоединяются песни "I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)", "I'm Just Ken (In My Feelings Acoustic)" и "I'm Just Ken (Purple Disco Machine Remix).

Рождественский вариант хита Райана Гослинга

По данным Box Office Mojo, "Барби" стала самой кассовой лентой в году, собрав во всем мире 1,44 миллиарда долларов. Саундтрек к фильму также добился коммерческого успеха: "I’m Just Ken" Гослинга, "Dance The Night" Дуа Липы, "Speed Drive" Чарли XCX и "Barbie World" Ники Минаж и Ice Spice попали в чарты Billboard Hot 100. Саундтрек к фильму "Барби" получил в общей сложности 11 номинаций на премию "Грэмми", включая награду за лучшую песню, написанную для визуальных средств массовой информации, за композицию "I'm Just Ken", пластинку года для песни Билли Айлиш "What Was I Made For?" и лучший сборник саундтреков для визуальных медиа. Фильм вошел почти во все списки прогнозов номинантов на премию "Оскар" в той или иной категории, особенно в отношении наград, основанных на оценках.

Так песня звучит в оригинале

Марк Ронсон и Эндрю Уайетт, написавшие песню "I’m Just Ken", пять лет назад выиграли премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню за песню "Shallow", которую исполнили Брэдли Купер и Леди Гага в фильме "Звезда родилась".

Ранее Фокус писал, что Марго Робби и Райан Гослинг снова будут сниматься вместе.