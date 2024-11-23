Прослушали более 1 млрд слушателей: Spotify назвал самую популярную песню (видео)

Стриминговый сервис сообщил, что трек установил новый стандарт скорости набора популярности на платформе, собрав рекордное количество прослушиваний.

Совместная песня американских певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца. Таким образом хит установил рекорд на стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщили странице сервиса.

Как сообщает стриминговый сервис, трек установил новый стандарт скорости набора популярности на платформе, собрав рекордное количество прослушиваний.

Композиция была выпущена в августе 2024 года как отдельный сингл. Она сразу покорила чарты, дебютировав под №3 в Billboard Hot 100. У трека уже есть две дополнительные версии: Live in Las Vegas и акустическая, которые также привлекли внимание слушателей.

Также песня Die With a Smile стала претендентом на две премии Грэмми 2025 года в категориях "Песня года" и "Лучшее выступление поп-дуэта/группы".

Напомним, что британская певица и автор песен Лили Аллен призналась, что зарабатывает больше денег, продавая фотографии ног на OnlyFans, чем на своей музыке. Певица поделилась этим твитом и отметила, что имеет почти 8 миллионов слушателей в месяц на Spotify. Однако все же на фотографиях ног зарабатывает больше.