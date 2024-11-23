Прослухали понад 1 млрд слухачів: Spotify назвав найпопулярнішу пісню (відео)

Стримінговий сервіс повідомив, що трек встановив новий стандарт швидкості набору популярності на платформі, зібравши рекордну кількість прослуховувань.

Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса "Die With a Smile" ("Померти із усмішкою") набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці. Таким чином хіт встановив рекорд на стримінговому сервісі Spotify. Про це повідомили сторінці сервісу.

Як повідомляє стримінговий сервіс, трек встановив новий стандарт швидкості набору популярності на платформі, зібравши рекордну кількість прослуховувань.

Композиція була випущена у серпні 2024 року як окремий сингл. Вона одразу підкорила чарти, дебютувавши під №3 у Billboard Hot 100. У треку вже є дві додаткові версії: Live in Las Vegas та акустична, які також привернули увагу слухачів.

Також пісня Die With a Smile стала претендентом на дві премії Ґреммі 2025 року у категоріях "Пісня року" та "Найкращий виступ поп-дуету/гурту".

Нагадаємо, що британська співачка та автор пісень Лілі Аллен зізналась, що заробляє більше грошей, продаючи фотографії ніг на OnlyFans, ніж на своїй музиці. Співачка поділилась цим твітом та зазначила, що має майже 8 мільйонів слухачів на місяць на Spotify. Однак все ж на фотографіях ніг заробляє більше.