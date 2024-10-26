Известная певица зарабатывает на фото своих ног больше денег, чем на музыке

Лили Ален имеет почти 8 миллионов слушателей ежемесячно на стриминговой платформе Spotify, однако все же на фотографиях зарабатывать ей удается больше.

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Британская певица и автор песен Лили Аллен призналась, что зарабатывает больше денег, продавая фотографии ног на OnlyFans, чем на своей музыке. Об этом она рассказала в сети Х.

Недавно, 25 октября Лили опубликовала несколько фотографий своих ног своей странице в сети X вместе со ссылкой на свой аккаунт на "взрослой" платформе. На пост отреагировал один из пользователей сети.

"Представьте, что вы одна из крупнейших поп-звезд/музыкантов в Европе, а потом вас возвели до такого положения", — написал он.

Певица поделилась этим твитом и отметила, что имеет почти 8 миллионов слушателей в месяц на Spotify. Однако все же на фотографиях ног зарабатывает больше.

"Представьте, что вы артист и имеете почти 8 миллионов слушателей в месяц на Spotify, но зарабатываете больше денег, имея 1000 подписчиков на фотографии ваших ног. Не ненавидьте игрока, ненавидьте игру", — написала Лили Аллен.

Лили Аллен рассказала о доходах в Твиттер Фото: Скриншот

Лили Аллен — что известно о ней

Лили Роуз Беатрис Аллен — английская поп-певица, автор песен, актриса, экоактивистка и феминистка. Начала карьеру в 2005 году, а первым хитом стал сингл "Smile".

Издание Billboard отмечает, что на момент публикации стоимость ежемесячной подписки на страницу Аллен на "взрослой" платформе составляла 10 долларов. При таких расчетах Аллен должна зарабатывать на сайте около 10 000 долларов в месяц. В 2023 году количество артистов, которые заработали 10 000 долларов или больше в виде роялти от стрима Spotify, составило около 66 000.

По данным журналистов, ежедневное количество стримов Лили Аллен на Spotify по состоянию на 17 октября составляло около 851 623. В таком случае платформа платила бы в целом ей 4077 долларов в день. При этом эта сумма распределяется между артисткой, издателем, владельцем авторских прав и организациями, защищающими права музыкантов.

Тем временем 28-летняя звезда сервиса Onlyfans Коринна Копф сообщила о завершении карьеры в сервисе. Она удалила страницу, "дав понять, что ее больше нет на сайте".

Отметим, что одна из контент-мейкеров на сайте OnlyFans уплатила в бюджет 13,2 млн грн налогов. Представитель профильного комитета ВР Даниил Гетманцев посоветовал всем создателям с OnlyFans в Украине задекларировать и выплатить соответствующие налоги.