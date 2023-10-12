Марго Робби и Райан Гослинг снова будут сниматься вместе

Пара, которая была в "Барби", воссоединится для приквела "Одиннадцать друзей Оушена".

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Звезды "Барби", Марго Робби и Райан Гослинг, собираются воссоединиться в ранее объявленном предстоящем фильме "Одиннадцать друзей Оушена". Об этом пишет People.

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Режиссер "Барби" Грета Гервиг начала работу над новым проектом

"Они чудесны вместе. Было бы здорово, если бы мы могли реализовать больше проектов, даже помимо этого", — сказала продюсер Джози Макнамара.

Вместе с Робби, ее мужем Томом Акерли и Софией Керр Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment, которая продюсировала "Барби" и вскоре сделает то же самое для предстоящего фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

Однако не ждите, что какие-либо подробности сюжета будут раскрыты в ближайшее время. Как сказала Макнамара в интервью: "Я не могу рассказать многое, но думаю, что мы просто пытаемся поступить правильно в рамках франшизы. Я очень рада, что люди испытать радость, когда фильм будет готов".

Детали сценария неизвестны, но фильм явно станет сенсацией.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

В мае публицист Марго Робби рассказал, что проект представляет собой приквел истории из оригинального фильма, действие которого происходит в 60-е годы.

Первый фильм с Фрэнком Синатрой и Сэмми Дэвисом-младшим был снят в 1960 году. И в 2001 году был успешно перезагружен режиссером Стивеном Содербергом.

В фильме Содеберга об ограблении в Лас-Вегасе Джордж Клуни сыграл Дэнни Оушена.

После было два сиквела: "Двенадцать друзей Оушена" в 2004 году, а затем, три года спустя, появился фильм "Тринадцать друзей Оушена". В 2018 году последовал женский спин-офф "8 подруг Оушена" с Сандрой Баллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй в главных ролях.

Между тем, "Барби" все еще находится на волне успеха после своей премьеры этим летом. Фильм собрал более 1,437 миллиона долларов от продаж билетов по всему миру, обогнав фильм "Супербратья Марио" как самый кассовый фильм 2023 года.

Трейлер "Барби"

Среди других финансовых вех Барби – тот факт, что Грета Гервиг стала самой кассовой женщиной-режиссером игрового фильма за всю историю мирового проката.

По данным Variety , по состоянию на середину августа Марго Робби, которая предсказала, что "Барби" "заработает миллиард долларов" на ранней презентации, уже должна была заработать 50 миллионов долларов в рамках сделки, которая объединила ее гонорар и кассовые бонусы.