Марго Роббі та Раян Гослінг знову зніматимуться разом

Пара, яка була в "Барбі", возз'єднається для приквела "Одинадцять друзів Оушена".

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Зірки "Барбі", Марго Роббі та Раян Гослінг, збираються возз'єднатися в раніше оголошеному майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена". Про це пише People.

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"Вони чудові разом. Було б чудово, якби ми могли реалізувати більше проєктів, навіть крім цього", — сказала продюсерка Джозі Макнамара.

Разом з Роббі, її чоловіком Томом Акерлі і Софією Керр Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment, яка продюсувала "Барбі" і незабаром зробить те ж саме для майбутнього фільму "Одинадцять друзів Оушена".

Однак не чекайте, що будь-які подробиці сюжету будуть розкриті найближчим часом. Як сказала Макнамара в інтерв'ю: "Я не можу розповісти багато, але думаю, що ми просто намагаємося вчинити правильно в рамках франшизи. Я дуже рада, що люди відчують радість, коли фільм буде готовий".

Деталі сценарію невідомі, але фільм явно стане сенсацією.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

У травні публіцистка Марго Роббі розповіла, що проєкт є приквелом історії з оригінального фільму, дія якого відбувається в 60-ті роки.

Перший фільм із Френком Сінатрою і Семмі Девісом-молодшим був знятий 1960 року. І 2001 року був успішно перезавантажений режисером Стівеном Содербергом.

У фільмі Содеберга про пограбування в Лас-Вегасі Джордж Клуні зіграв Денні Оушена.

Після було два сиквели: "Дванадцять друзів Оушена" 2004 року, а потім, через три роки, з'явився фільм "Тринадцять друзів Оушена". У 2018 році послідував жіночий спін-оф "8 подруг Оушена" із Сандрою Баллок, Кейт Бланшетт і Енн Гетевей у головних ролях.

Тим часом, "Барбі" все ще перебуває на хвилі успіху після своєї прем'єри цього літа. Фільм зібрав понад 1,437 мільйона доларів від продажу квитків по всьому світу, обігнавши фільм "Супербрати Маріо" як найкасовіший фільм 2023 року.

Трейлер "Барбі"

Серед інших фінансових віх Барбі — той факт, що Грета Гервіг стала найкасовішою жінкою-режисером ігрового фільму за всю історію світового прокату.

За даними Variety, станом на середину серпня Марго Роббі, яка передбачила, що "Барбі" "заробить мільярд доларів" на ранній презентації, вже мала заробити 50 мільйонів доларів у межах угоди, яка об'єднала її гонорар і касові бонуси.