Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ розпочала роботу над новим проєктом

Ґрета Ґервіґ поки тримає в секреті, що це буде за фільм, але вже повідомила, що створювати його нелегко.

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Ґрета Ґервіґ, яка зняла хіт цього року, фільм "Барбі", розповіла про новий проєкт, над яким вона працює. Про свою роботу Ґрета згадала під час свого виступу на Лондонському кінофестивалі BFI (LFF). Про це пише Screen Daily.

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Ґрета Ґервіґ виступила перед аудиторією фанатів BFI Southbank, багато з яких були одягнені в рожеві кольори, відзначаючи успіх її фільму "Барбі".

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть в її майбутніх проєктах зображені різні жіночі особистості, як це було в "Леді Берд", "Маленьких жінках" і "Барбі", Ґервіґ сказала: "Я не хотіла, щоб вони були такими. Але мене надзвичайно цікавить життя дівчат і жінок".

Подробиць про свій новий проєкт вона не повідомила, сказавши лише: "Я зараз над дечим працюю. Це важко, і мені сняться кошмари".

Ґрета Ґервіґ є співавтором сценарію майбутньої діснеївської "Білосніжки" режисера Марка Вебба, яка наразі перебуває на стадії постпродакшену перед прем'єрою 24 березня 2024 року.

Під час 75-хвилинного виступу глядачам було показано уривки з кількох фільмів Ґрети Ґервіґ.

"Барбі" — найкасовіший фільм 2023 року: станом на п'ятницю, 8 жовтня, збори склали 1,43 мільярда доларів.

Трейлер фільму "Барбі"

Бесіда відбулася в BFI Southbank, де в Королівському фестивальному залі проходила британська прем'єра фільму Ендрю Хея "Всі ми, незнайомці". Серед присутніх були продюсери "Барбі" Девід Гейман і Том Акерлі, акторка Емілі Мортімер і британський режисер Саллі Поттер.

Ґрета Ґервіґ особливо похвалила останню з цієї групи, сказавши про Поттер: "Вона подивилася на мене і побачила, що я хочу режисирувати".

Режисер також розповіла, що вона пробралася на покази "Барбі" наприкінці липня, пожартувавши, що попросила кіномеханіків налаштувати звук.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку на ім'я Барбара Оппенгеймер, яка зіткнулася з несподіваними проблемами після прем'єр двох найкасовіших фільмів цього років.