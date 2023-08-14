Творці "Барбі" задумали продовження фільму, — The Sun

Над сиквелом працюватиме та ж команда, що й над оригінальним фільмом, стверджують журналісти.

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Успіх фільму Грети Гервіг "Барбі", який зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів, надихнув команду на сиквел. Як повідомляє The Sun з посиланням на свої джерела, вже почалися переговори про запуск продовження історії про пригоди Барбі і Кена у виробництво.

"З командою, яка працювала над фільмом про Барбі, зв'язалися, щоб обговорити роботу над продовженням. Це дуже ранні дні, але стало очевидно, що боси хочуть ту саму команду для сиквела, що і для першого фільму. Електронні листи було надіслано, але точніші деталі мають бути доопрацьовані", — цитує таблоїд слова джерела.

Марго Роббі, яка виступила продюсером картини, запросила як режисера номінантку на "Оскар" Ґрету Ґервіґ, а ще 2018 року звернулася за правами до виробника іграшок Mattel. Після виходу стрічки про ідеальний світ Барбі попит на ляльку зріс у рази, а світом прокотився тренд барбікор, коли кожен фанат ляльки, що поважає себе, просто не міг не вдягнути щось рожеве.

Фільм "Барбі" — це історія Барбі та Кена (Раян Гослінг), які з ідеального лялькового світу вирушили у світ реальний. Крім згаданих зірок, у ньому знялися англійські актори Ріту Ар'я, Емеральд Феннелл, Нкуті Гатва і Кінгслі Бен-Адір, ірландська зірка Нікола Кофлан і шотландка Шерон Руні. Каст проводили Марго і Грета.

Британська співачка Дуа Ліпа з'являється в образі русалки і також присутня в саундтреку до фільму.

Раніше Фокус писав, що ажіотаж навколо фільму торкнувся і любителів автомобілів. Водії готові витрачати величезні гроші на номерні знаки в стилі Барбі. Ба більше, не залишилася осторонь і сфера ритуальних послуг. Деякі похоронні бюро на повному серйозі пропонують родичам померлих рожеві труни.