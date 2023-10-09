Режиссер "Барби" Грета Гервиг начала работу над новым проектом

Грета пока держит в секрете, что это будет за фильм, но уже сообщила, что создавать его нелегко.

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Грета Гервиг, снявшая хит этого года, фильм "Барби", рассказала о новом проекте, над которым она работает. О своей работе Грета упомянула во время своего выступления на Лондонском кинофестивале BFI (LFF). Об этом пишет Screen Daily.

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Гервиг выступила перед аудиторией фанатов BFI Southbank, многие из которых были одеты в розовые цвета, отмечая успех ее фильма "Барби".

Отвечая на вопрос о том, будут ли в ее будущих проектах изображены разные женские личности, как это было в "Леди Берд", "Маленьких женщинах" и "Барби", Гервиг сказала: "Я не хотела, чтобы они были такими. Но меня чрезвычайно интересует жизнь девушек и женщин".

Подробностей о своем новом проекте она не сообщила, сказав лишь: "Я сейчас над кое-чем работаю. Это тяжело, и мне снятся кошмары".

Гервиг является соавтором сценария предстоящей диснеевской "Белоснежки" режиссера Марка Уэбба, которая в настоящее время находится на стадии постпродакшена перед премьерой 24 марта 2024 года.

В ходе 75-минутного выступления зрителям были показаны отрывки из нескольких фильмов Гервиг.

"Барби" — самый кассовый фильм 2023 года: по состоянию на пятницу, 8 октября, сборы составили 1,43 миллиарда долларов.

Трейлер фильма "Барби"

Беседа прошла в BFI Southbank, где в Королевском фестивальном зале проходила британская премьера фильма Эндрю Хэя "Все мы, незнакомцы". Среди присутствующихбыли продюсеры "Барби" Дэвид Хейман и Том Акерли, актриса Эмили Мортимер и британский режиссер Салли Поттер.

Гервиг особо похвалила последнюю из этой группы, сказав о Поттер: "Она посмотрела на меня и увидела, что я хочу режиссировать".

Режиссер также рассказала, что она пробралась на показы "Барби" в конце июля, пошутив, что попросила киномехаников настроить звук.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине по имени Барбара Оппенгеймер, которая столкнулась с неожиданными проблемами после премьер двух самых кассовых фильмов этого лет.