Стало відомо, скільки заробить Марго Роббі на "Барбі"

Акторка продюсувала комедійний фільм разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі, зірка "Барбі", яка також спродюсувала фентезійний комедійний фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel, заробить 50 мільйонів доларів у межах контракту. Про це пише Variety з посиланням на кілька джерел.

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У колосальну суму входить зарплата знаменитості, а також додаткові касові збори. Крім того, її чоловік, 33-річний британський кінопродюсер Том Акерлі, 33-річний британський кінопродюсер Том Акерлі, також є продюсером "Барбі".

На сьогодні фільм про культову іграшку перевищив 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Так режисерка Грета Гервіг встановила рекорд серед фільмів, знятих жінками .

Грета Гервіг і Ноа Баумбах Фото: Getty Images

Компанія Роббі LuckyChap Entertainmen продюсувала "Барбі". Вона особисто вибрала Гервіг, щоб вона стала режисеркою і співавторкою проєкту разом з партнером Гервіг Ноа Баумбахом. Спочатку Марго хотіла, щоб Галь Гадот зіграла Барбі, перш ніж Гервіг переконала її взяти головну роль на себе.

"Річ не в тому, що я коли-небудь хотіла грати Барбі або мріяла бути Барбі, або щось на кшталт цього. Це прозвучить нерозумно, але я справді навіть не думала про те, щоб зіграти Барбі, поки не пропрацювала кілька років, поки не розроблявся проєкт", — сказала Роббі журналу Vogue у травні.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Перш ніж "Барбі" досягла своєї віхи касових зборів, яку фільм сягнув трохи більше ніж за два тижні після прем'єри, Роббі сказала Collider, що вона уявила "Барбі" як фільм, який може зібрати 1 мільярд доларів.

Раніше Фокус писав, що творці "Барбі" задумали продовження фільму.