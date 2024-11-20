"Страшніший, ніж на Геловін": покупці в жаху від різдвяного робота-ельфа (відео)

Фігура-аніматронік ельфа Бадді продається у США за $199. Він рухається і вимовляє деякі фрази Вілла Феррелла з класичного фільму 2003 року.

Покупці розкритикували анімованого ельфа Бадді заввишки майже 2 метри, який почав продаватися в США за 199 доларів напередодні Різдвяних свят. Про це пише видання Mirror.

Виріб компанії Gemmy Industries є новинкою цього року, він лякаюче рухає своїм тілом з одного боку в інший, а його рот рухається вгору і вниз, коли він говорить: "Гей, як тебе звати? Мене звати Бадді".

Важливо

Адвент-календар із кристалами від Swarovski вже у продажу: його ціна може шокувати (фото)

Фігурка, як ідеться в описі, складається для "зручного зберігання" і "додає святкового штриха у ваш внутрішній простір".

Різдвяна прикраса вже зазнала жорсткої критики. Багато хто відзначив, наскільки лякаючий вигляд має величезна рухома лялька і як її обличчя не схоже на Вілла Феррелла.

"Клянуся, деякі різдвяні прикраси страшніші, ніж на Геловін, і це прямий тому доказ", — зауважив один із коментаторів.

Інший зізнався, що купив би цю штуку, щоб використати як прикрасу на День всіх святих, оскільки, на його думку, "кумедно, який жахливий вигляд має обличчя ельфа".

Вілл Феррел у ролі ельфа Бадді Фото: скриншот

Elf вийшов на великий екран 2003 року і став різдвяною класикою. Актор Вілл Феррелл зіграв Бадді, людину, виховану як ельф у майстерні Санти, яка повертається до Нью-Йорка, щоб зустрітися зі своїм біологічним батьком, роль якого виконує Джеймс Каан.

Нагадаємо, Фокус зробив добірку деяких різдвяних фільмів для перегляду на Новий рік.

Також ми писали, що компанія Coca-Cola за допомогою штучного інтелекту оновила свою культову різдвяну рекламу тридцятирічної давності. Однак глядачі залишилися незадоволені бездуховним роликом.