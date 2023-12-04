Барбі та Кен: Марго Роббі з Раяном Гослінгом зʼявилися на публіці (фото)

У картині Ґрети Ґервіг зірковий дует виконав ролі однієї з найпопулярніших ляльок у світі та її бойфренда.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі приєдналася до своїх колег з фільму "Барбі" на книжковій вечірці Faber & Faber Screenplay у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка картини про одну з найпопулярніших ляльок у світі зʼявилася в яскраво-рожевій мінісукні з бантами та довгими рукавами та туфлях з відкритим носом. Волосся "Барбі" було укладене легкими хвилями. Вона позувала для кількох фото з Раяном Гослінгом, 43, і Америкою Феррерою, 39, на вечірці в готелі Pendry West Hollywood.

Серед зіркових гостей також були Дуа Ліпа та Біллі Айліш — авторки музичних саундтреків до фільму.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Раян Гослінг тим часом одягнув сіре пальто поверх чорної сорочки та класичних штанів.

Раян Гослінг, Марго Роббі та Америка Феррера Фото: Getty Images

А Америка Феррера одягла на особливу вечірку укорочений твідовий блейзер у поєднанні із замшевою спідницею міді.

Влітку 2023 року на екрани вийшов фільм про ляльку Барбі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Картина Ґрети Ґервіг зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів.

Нагадаємо, Марго Роббі та Кілліан Мерфі (виконавець ролі Роберта Оппенгеймера) зустрінуться на одному знімальному майданчику.

Також Фокус писав про появу Марго Роббі на публіці в костюмі українського бренду.