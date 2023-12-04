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Стиль життя

Барбі та Кен: Марго Роббі з Раяном Гослінгом зʼявилися на публіці (фото)

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Фото: Getty Images | Марго Роббі та Раян Гослінг

У картині Ґрети Ґервіг зірковий дует виконав ролі однієї з найпопулярніших ляльок у світі та її бойфренда.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі приєдналася до своїх колег з фільму "Барбі" на книжковій вечірці Faber & Faber Screenplay у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка картини про одну з найпопулярніших ляльок у світі зʼявилася в яскраво-рожевій мінісукні з бантами та довгими рукавами та туфлях з відкритим носом. Волосся "Барбі" було укладене легкими хвилями. Вона позувала для кількох фото з Раяном Гослінгом, 43, і Америкою Феррерою, 39, на вечірці в готелі Pendry West Hollywood.

Серед зіркових гостей також були Дуа Ліпа та Біллі Айліш — авторки музичних саундтреків до фільму.

Марго Роббі та Раян Гослінг Fullscreen
Марго Роббі та Раян Гослінг
Фото: Getty Images

Раян Гослінг тим часом одягнув сіре пальто поверх чорної сорочки та класичних штанів.

Раян Гослінг, Марго Роббі та Америка Феррера Fullscreen
Раян Гослінг, Марго Роббі та Америка Феррера
Фото: Getty Images

А Америка Феррера одягла на особливу вечірку укорочений твідовий блейзер у поєднанні із замшевою спідницею міді.

Влітку 2023 року на екрани вийшов фільм про ляльку Барбі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Картина Ґрети Ґервіг зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів.

Нагадаємо, Марго Роббі та Кілліан Мерфі (виконавець ролі Роберта Оппенгеймера) зустрінуться на одному знімальному майданчику.

Також Фокус писав про появу Марго Роббі на публіці в костюмі українського бренду.