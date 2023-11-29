Знову в рожевому: Марго Роббі приміряла костюм Versace (фото)

Головна героїня фільму "Барбі" з чоловіком відвідала показ картини в Нью-Йорку.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі, 33, відвідали показ хіт-фільму "Барбі" у Нью-Йорку у вівторок, 28 листопада 2023. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара прибула до готелю "Peninsula" на ексклюзивний захід, на якому також була присутня Дуа Ліпа, чия пісня "Dance the Night" стала саундтреком до картини про ляльку Барбі.

Коли вони йшли до п’ятизіркового готелю в центрі Мангеттена, Роббі трималася за руку свого чоловіка, який впевнено вів її усередину.

Зірка фільму Ґрети Ґервіг зʼявилася на публіці в повністю рожевому костюмі Versace.

Марго Роббі та Том Акерлі

До образу вона додала рожеву сумочку та взула блискучі туфлі на підборах у тон. Волосся австралійська зірка екрану залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

Тим часом її коханий, британський продюсер, був у чорному пальті, синіх штанах та світлому светрі.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Уперше Роббі та Акерлі познайомилися на зйомках драми про Другу світову війну "Французька сюїта", де Том був асистентом режисера, а Марго зіграла одну з ролей. Це сталося у 2013. Наступного року вони почали зустрічатися, а у 2016 році одружилися. Наразі дітей у зіркової пари немає.

Нагадаємо, Марго Роббі обирає костюм українського бренду.

Також Фокус писав про побачення Марго Роббі та Тома Акерлі в Сіднеї.