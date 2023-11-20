Марго Роббі зʼявилася на заході в костюмі українського бренду (фото)

Раніше в подібних образах зʼявлялися персонажі фільму "Барбі" та серіалу-сиквелу "І просто так".

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі зʼявилася на публіці в костюмі українського бренду. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану напередодні стала гостею конференції Deadline Contenders Film: Los Angeles, що відбулася в Гільдії режисерів Америки. Подія була присвячена темі фільму "Барбі", який вийшов у прокат у липні 2023 року та зібрав понад мільярд доларів.

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Акторка "Барбі" зʼявилася у фільмі в піжамі українського бренду (фото)

На заході Роббі продемонструвала ніжний рожевий костюм-піжаму з пір'ям марабу на рукавах і штанинах. Автором образу став український бренд Sleeper, а доповнила Марго аутфіт плетеною сумкою і рожевими босоніжками.

Волосся знаменитості було укладене хвилями, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

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Марго Роббі Фото: Getty Images

Тим часом Ґрета Ґервіг, режисерка популярної картини про найвідомішу ляльку у світі, зʼявилася в повністю чорному вбранні.

Ґрета Ґервіг та Марго Роббі Фото: Getty Images

"Ущипніть нас! Марго Роббі в нашій Party PJs у турі @barbiethemovie", — відреагували представники українського бренду у своєму Instagram.

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Марго Роббі

Нагадаємо, Марго Роббі та Раян Гослін знову зʼявляться разом у кадрі.

Також Фокус писав про рідкісну появу Марго Роббі на червоній доріжці з чоловіком Томом Акерлі.