Марго Роббі зʼявилася на червоній доріжці з чоловіком (фото)

Зіркова пара одружена з 2016 року, проте доволі рідко разом виходить у світ.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік, британський продюсер Том Акерлі, 33, здійснили рідкісний вихід на червону доріжку. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя відвідало прем’єру фільму "Солтберн" у Лос-Анджелесі у вівторок, 14 листопада 2023.

Виконавиця ролі Барбі була в напівпрозорому чорному корсеті та унікальній парі масивних вельветових штанів. Роббі залишила свої штани злегка розстебнутими. Волосся Марго уклала легкими локонами та зробила нейтральний макіяж з блиском для губ.

Знаменитість позувала для знімків разом зі своїм чоловіком, з яким доволі рідко виходить на публіку. Том Акерлі був у бежевому двобортному піджаку, під яким він носив чорну футболку.

На заході зірковий дует позував для фотографій із продюсером Джозі Макнамарою.

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Джозі Макнамара, Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

До свого вечірнього луку Марго Роббі, яка останні місяці зʼявлялася на публіці здебільшого в рожевому, додала лаконічне кольє.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Акторка познайомилася зі своїм чоловіком під час зйомок "Французької сюїти" (2014), де він був асистентом режисера. Знаменитості одружилися у 2016 році.

Джозі Макнамара, Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі хоче екранізувати мемуари Брітні Спірс.

Також Фокус писав про побачення Марго Роббі з її чоловіком в Австралії.