Марго Роббі знову помітили на побаченні з Томом Акерлі (фото)

Нещодавно закохані відвідали Сідней, а тепер прибули до Нової Зеландії.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі знову вирушила на побачення зі своїм чоловіком Томом Акерлі, 33. Про це пише Daily Mail.

Минулого тижня Марго Роббі була в Австралії, а в неділю, 12 листопада 2023, вилетіла до Нової Зеландії.

Зірка фільму "Вавилон" була в захисній світлій масці, коли пробиралася через термінал, штовхаючи валізу і сумку. Для поїздки до Нової Зеландії Роббі обрала стильний синій костюм, який складався із шортів та жакету. До образу вона додала білий топ та розпустила своє світле волосся.

Тим часом коханий австралійської знаменитості обрав темні відтінки, зʼявившись в аеропорту в чорних штанах та футболці. До образу Акерлі додав сонцезахисні окуляри та годинник.

Закохані зворушливо трималися за руки на публіці.

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Марго Роббі та Том Акерлі

Зіркова пара одружилася у 2016 році. Наразі спільних дітей у Роббі та Акерлі немає.

Нагадаємо, Марго Роббі та Бред Пітт планують екранізувати мемуари Брітні Спірс.

Також Фокус писав про прогулянку Марго Роббі з дитиною її подруги.