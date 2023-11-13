Марго Роббі та Бред Пітт хочуть екранізувати мемуари Брітні Спірс

Марго Роббі та Бред Пітт входять до списку знаменитостей, які бажають витратити восьмизначну суму на екранізацію бестселера Брітні Спірс "Жінка в мені".

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Марго Роббі, Бред Пітт, Шонда Раймс і Різ Візерспун входять до числа впливових продюсерів, готових претендувати на права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені". І готові витратити на це восьмизначну суму. Про це пише Daily Mail.

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Книгу Брітні Спірс "Жінка в мені" придбали понад мільйон читачів за перший тиждень продажів

Мемуари співачки, лауреатки премії Греммі, "Жінка в мені" було продано накладом 1,1 мільйона копій тільки в США за перший тиждень.

Раймс, чия компанія Shondaland Productions випустила такі хіти, як "Анатомія пристрасті" і "Бріджертони", написала сценарій для фільму "Перехрестя" 2002 року, в якому головну роль виконала Брітні Спірс.

Ходять чутки, що LuckyChap Productions Марго Роббі, Plan B Entertainment Бреда Пітта і Hello Sunshine Різ Візерспун також претендують на права на екранізацію.

Ні явного лідера, ні конкретних зустрічей щодо книжки ще не відбулося, і команда Спірс, імовірно, перечекає період раннього релізу.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

41-річна співачка за останні кілька місяців зустрілася принаймні з одним провідним продюсером.

Інсайдер повідомив, що всі продюсери-претенденти розуміють, що переживає співачка, тож вони готові чекати, поки вона не буде готова побачити свою історію на великому екрані.

Дані про продажі мемуарів Брітні охоплюють попередні замовлення, продажі друкованих видань, електронних книжок та аудіокнижок; "Жінка в мені", що вийшла 24 жовтня, здобула високу оцінку критиків як переконлива оповідь про її сходження до світової слави та її безперервну боротьбу.

До книги увійшли розповіді про опіку, яка протягом багатьох років дозволяла її батькові контролювати більшу частину її життя, а також її одкровення про те, що вона зробила аборт під час знайомства з Джастіном Тімберлейком понад 20 років тому.

Минулого місяця Спірс розповіла журналу People, що вона писала мемуари з часткою полегшення, оскільки нарешті сама змогла розповісти свою історію після того, як протягом багатьох років за неї це робили інші.

"Протягом останніх 15 років або навіть на початку своєї кар'єри я сиділа склавши руки, поки люди говорили про мене і розповідали мою історію. Після виходу з-під опіки я нарешті змогла розповісти свою історію без будь-яких наслідків з боку людей, які відповідають за моє життя", — зізналася співачка.

Аудіоверсія книги "Жінка в мені", яку прочитала номінована на "Оскар" акторка Мішель Вільямс, стала ключовим фактором початкової популярності книги. Вона отримала високу оцінку і, на думку Gallery, є найшвидше продаваним аудіо-релізом в історії компанії. Видавництво не одразу назвало конкретну цифру продажів аудіо.

Уже заплановано четверте видання мемуарів, унаслідок чого загальний наклад примірників у твердій палітурці перевищить 1,4 мільйона, повідомило видавництво.

У бібліотеках книга Брітні Спірс теж нарозхват

За словами видавця, "книжку було опубліковано 26 мовами та вона є бестселером №1 з накладом близько 2,4 мільйона примірників у всьому світі" в таких країнах, як Велика Британія, Індія та Австралія.

Старша віцепрезидентка Gallery Books Дженніфер Бергстром сказала, що мемуари "викликали неабияку зацікавленість від моменту анонсу та отримали неабияке визнання критиків від моменту публікації".

За даними Luminate, компанії, що займається аналітикою музики та розваг, мемуари Спірс допомогли значно збільшити прослуховування і продажі в її музичному каталозі.

За один день минулого тижня, з понеділка до вівторка, каталог Спірс підскочив на 18,2 відсотка за запитом і на 36,8 відсотка за продажами альбомів.

Але жоден науково-популярний реліз не зрівняється з масштабом останньої книжки Джоан Роулінг про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і Дари Смерті", яка вийшла 2007 року. Тоді за перші 24 години було продано понад 8 мільйонів примірників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мати Брітні Спірс багато років розпродавала її речі та сценічні костюми разом зі своєю подругою. Фанати співачки виявили це випадково.