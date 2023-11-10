Мати Брітні Спірс багато років продавала її вбрання фанатам

Сценічні костюми поп-зірки та її вбрання з червоних доріжок, як виявилося, продаються через Інтернет і в комісійному магазині Луїзіани.

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Інсайдери Брітні Спірс звинувачують її матір Лінн Спірс у тому, що вона роками продавала речі своєї знаменитої дочки з метою отримання прибутку. Продажі велися через онлайн-майданчики і через комісійні магазини в її рідній Луїзіані. Про це пише Daily Mail.

Інсайдери повідомляють, що мати Брітні Лінн Спірс та її найкраща подруга Татум нібито продають улюблений одяг співачки з 2018 року.

Серед предметів — капелюх, який вона носила на церемонії вручення нагород Billboard Awards 2000 року, її черевики Butterfly з церемонії вручення нагород Kid's Choice Awards 2003 року і топ, який вона носила на TRL 2002 року.

Чоботи Брітні, продані її матір'ю та її подругою Фото: Скриншот

Співачка у своїх мемуарах "Жінка в мені" заявила, що її сім'я викинула ці речі.

Мати Брітні Спірс, Лінн, нібито заробляла на своїй доньці під час їхнього відчуження — продаючи одяг та аксесуари поп-зірки через Інтернет і в місцевому комісійному магазині протягом останніх п'яти років, стверджують інсайдери.

Брітні Спірс із матір'ю Фото: Getty Images

Брітні раніше стверджувала, що її сім'я бачила в ній не більше ніж "грошовий потік", після того, як вона написала про це у своїй книзі мемуарів. І вона, як вважають інсайдери, була б "розлюченою", дізнавшись, що її особисті речі продаються.

За їхніми словами, 68-річна Лінн почала продавати одяг своєї доньки 2018 року в магазині Connie's Jewelry and Gifts у Кентвуді, штат Луїзіана, який належить родині подруги дитинства Брітні Кортні Бребема.

Інсайдер сім'ї Спірс заявив, що Лінн "легко заробила тисячі доларів прибутку", додавши, що Брітні "гадки не має", що її речі активно продаються.

Це сталося після того, як Лінн заперечувала продаж дитячих ляльок і щоденників Брітні, наполягаючи на тому, що вона не буде такою "жорстокою".

Речі Брітні, які як вона думала, були викинуті Фото: Скриншот

"Коли Брітні поверталася додому на початку своєї кар'єри, вона розвантажувала свій одяг у будинку своєї мами в Кентвуді. Сюди також входили речі, які вона носила в турах, і її особистий одяг", — ексклюзивно розповів журналістам інсайдер, зазначивши, що вона була б розлючена, якби дізналася, що її речі продають. Співачка була дуже засмучена, кажучи про те, що багато з її речей сім'я викинула, наприклад, туристичну куртку Femme Fatale, яку вона носила на сцені 2011 року.

А зараз у магазині Connie's Jewelry and Gifts у Кентвуді, Луїзіана, продається червоний капелюх, у якому Брітні була на церемонії вручення нагород Billboard Music Awards у Лас-Вегасі в 2000 році, де вона отримала три нагороди.

У магазині продаються куртка Джуді Розен, яку Брітні носила на TRL у 2002 році, а також хутряні куртки, шкіряні штани, светри і туфлі. Не всі речі співачка носила публічно.

Раніше мати Брітні, Лінн Спірс, у листопаді 2021 року подала прохання з вимогою, щоб Брітні оплатила рахунок на суму 660 000 доларів за її адвокатів з опіки.

Але у квітні 2022 року власний адвокат Брітні Метью Розенгарт виступив проти цього клопотання в суді, заявивши, що "немає жодних юридичних підстав, які б підтверджували" твердження Лінн про те, що вона має мати можливість стягувати кошти з майна своєї доньки.

Судові документи показують, що Розенгарт далі стверджував, що Брітні витратила близько 1,7 мільйона доларів на свою матір за ці роки, стверджуючи, що Лінн "принаймні десять років проживала у великому будинку, який належав Брітні", яка, за його словами, також сплатила Лінн Спірс комунальні послуги, телефонні послуги, страховку, податки на нерухомість, ландшафтний дизайн, роботу басейнів, боротьбу зі шкідниками, ремонт і технічне обслуговування.

Юридичні документи, отримані The Blast у жовтні того ж року, показали, що Лінн відкликала свій позов на суму 660 000 доларів.

Нагадаємо, раніше мемуари Брітні Спірс "Жінка в мені", які вийшли 24 жовтня, за перший тиждень продажів розійшлися накладом 1,1 мільйона примірників.

"Я вклала своє серце і душу у свої мемуари і я вдячна моїм шанувальникам і читачам по всьому світу за їхню непохитну підтримку", — зазначила Брітні Спірс.