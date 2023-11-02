Книгу Брітні Спірс "Жінка в мені" придбали понад мільйон читачів за перший тиждень продажів

За словами співачки, вона вклала в роботу над мемуарами душу та серце.

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За даними видавництва Gallery Books, підрозділу видавництва Simon & Schuster, книжка "Жінка в мені" вийшла 24 жовтня та за перший тиждень продажів розійшлася накладом 1,1 мільйона примірників. Про це повідомляє видання People.

"Я вклала своє серце й душу у свої мемуари, і я вдячна моїм шанувальникам і читачам по всьому світу за їхню непохитну підтримку", — зазначила Брітні Спірс.

Аудіокнига, що містить вступне слово Спірс і озвучена акторкою Мішель Вільямс, стала найпопулярнішим аудіопродуктом в історії видавництва, повідомляє Gallery Books.

Із огляду на великий попит видавництво Simon & Schuster готує четвертий тираж книги, що підвищить загальну кількість надрукованих примірників у твердій палітурці до понад 1,4 мільйона.

Мемуари Спірс стали бестселером за версією The New York Times, USA Today і Indie Booksellers, а їхній успіх також поширився на міжнародному рівні, вийшовши у Великій Британії, Австралії, Канаді й Індії. Книгу переклали 26 мовами світу. Мемуари Брітні Спірс стали бестселером №1 із накладом 2,4 мільйона примірників по всьому світу.

Нагадаємо, що Брітні Спірс розповіла, через що її бабуся наклала на себе руки в 31 рік.