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Книгу Бритни Спирс "Женщина во мне" приобрели более миллиона читателей за первую неделю продаж

Книгу Бритни Спирс "Женщина во мне" приобрели более миллиона читателей за первую неделю
Фото: Фото: Gettyimages | Книга Бритни Спирс "Женщина во мне"

По словам певицы, она вложила в работу над мемуарами душу и сердце.

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По данным издательства Gallery Books, подразделения издательства Simon & Schuster, книга "Женщина во мне" вышла 24 октября и за первую неделю продаж разошлась тиражом 1,1 миллиона экземпляров. Об этом сообщает издание People.

"Я вложила свое сердце и душу в свои мемуары и я благодарна моим поклонникам и читателям по всему миру за их непоколебимую поддержку", — отметила Бритни Спирс.

Аудиокнига, содержащая вступительное слово Спирс и озвученная актрисой Мишель Уильямс, стала самым популярным аудиопродуктом в истории издательства, сообщает Gallery Books.

С учетом большого спроса, издательство Simon & Schuster готовит четвертый тираж книги, что повысит общее количество напечатанных экземпляров в твердом переплете до более 1,4 миллиона.

Кроме того, мемуары Спирс стали бестселлером по версии The New York Times, USA Today и Indie Booksellers, а их успех также распространился на международном уровне, выходя в Великобритании, Австралии, Канаде и Индии. Книгу перевели на 26 языков мира. Мемуары Бритни Спирс стали бестселлером №1 с тиражом 2,4 миллиона экземпляров по всему миру.

Напомним, что Бритни Спирс рассказала, из-за чего ее бабушка покончила с собой в 31 год.