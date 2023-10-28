Бритни Спирс рассказала, из-за чего ее бабушка покончила с собой в 31 год

Бабушка Бритни после смерти ребенка попала в приют для душевнобольных, где ее заставляли принимать литий. Именно этот препарат много лет пила и сама певица по приказу отца, под опекой которого находилась 13 лет.

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Чем больше поклонники узнают о закулисной жизни Бритни Спирс из ее книги мемуаров "Женщина во мне", которая попала на прилавки магазинов 24 октября, тем больше понимают ее поступки. Рассказы артистки о своей семье для многих стали настоящим откровением, поскольку она описала не только собственные отношения с родителями, но и рассказала о бабушке Эмме Джин Спирс, матери своего отца. Автор считает, что у нее с ее родственницей очень похожи судьбы, пишет Daily Mail.

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Бритни Спирс раскрыла 10 шокирующих тайн о своей личной жизни

"Трагедия заложена в моей семье", — заявляет она в книге, прежде чем погрузиться в историю о том, как ее бабушка, известная всем как Джин и вдохновившая второе имя Бритни, пережила годы травм и потерь. В результате она застрелилась на могиле ее маленького сына.

Эмма была замужем за полицейским по имени Джун Спирс. Он успел обзавестись 10 детьми от трех разных жен. Мужчину обвинили в сексуальном насилии над своей дочерью, которой было всего 11 лет. В 16 лет девушка сбежала из дома.

В браке Эмму Джин настигла трагедия. Ее сын умер на третий день после рождения, а ее саму муж принудительно поместил в приют для душевнобольных, где ее заставляли принимать литий. Этот же препарат отец заставлял принимать и Бритни, когда она была под его опекой.

Джейми Спирс, Брайан Спирс, дедушка Джун, Джейми-Линн Спирс, Бритни Спирс и Линн Спирс Фото: Getty

Влажным весенним днем 1966 года Джин пришла на кладбище, где был похоронен ее сын, направила себе в голову дробовик 12-го калибра и нажала на спусковой крючок.

По словам певицы, ее "злой" дедушка "оскорблял" не только свою жену Джин, но и его детей. Еще в 2022 году тетя Бритни, Ли Энн Спирс Рэтер, рассказала о приставаниях Джуна во время интервью журналу New York Magazine. Она утверждала, что он заставлял ее вступать с ним в половой акт, пока они шли домой из церкви, где он подрабатывал дьяконом.

"Надеюсь, он горит в аду", — сказала она тогда изданию.

Третья жена Джуна, на которой он женился всего через восемь месяцев после смерти Джин, также рассказала изданию, что он избивал ее и "совершил многочисленные акты жестокости" по отношению к ней во время их брака.

Бритни пишет, что дед заставлял ее отца Джейми часами заниматься баскетболом, даже если он был "изнурен".

"Каждый день, когда мой отец заканчивал тренировку по баскетболу, каким бы усталым и голодным он ни был, ему все равно приходилось забрасывать еще 100 мячей, прежде чем он мог войти внутрь. Насколько я могу судить, никто не может сказать ни одного хорошего слова о первых 50 годах своей жизни. Даже в моей семье говорили, что мужчины Спирс, как правило, несут плохие новости, особенно с точки зрения того, как они обращаются с женщинами… Джун смягчился, когда стал старше. Я встретила не злобного человека, оскорблявшего моего отца и его братьев и сестер, а скорее дедушку, который казался терпеливым и милым", — рассказала она.

Бритни Спирс и ее дедушка Джун Фото: Getty

По ее мнению, "травма", которую пережил ее отец в детстве, повлияла на то, как он относился к ней и ее братьям и сестрам.

"Я знаю, что травма является частью того, почему мой отец был таким, каким он был со мной и моими братьями и сестрами. Почему для него ничто никогда не было достаточно хорошим. Мой отец подтолкнул моего брата к успеху в спорте. Он пил до тех пор, пока не потерял способность думать. Он пропадал на несколько дней. Когда мой отец пил, он был чрезвычайно злым", – говорится в книге.

Под опекой Джейми Спирса его дочь была с 2008 по 2021 год. Она описывает своего отца как "действительно жестокого" в прошлом. Артистка добавила, что он "любил контролировать все, что она делала".

Ранее Фокус писал, как Бритни Спирс высказалась в книге о Сэме Асгари, и почему сделала аборт, когда была в отношениях с Джастином Тимберлейком.