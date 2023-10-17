Бритни Спирс призналась, почему сделала аборт, забеременев от Джастина Тимберлейка

По словам певицы, ее возлюбленный не был готов так рано становиться отцом.

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Американский певец Джастин Тимберлейк, похоже, не зря опасается публикации мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне", которые появятся на прилавках книжных магазинов уже 24 октября. Как пишет People, в своих воспоминаниях артистка рассказала о том, что сделала аборт, забеременев от певца, с которым встречалась несколько лет.

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Бритни было 17 лет, когда она начала встречаться с тогдашним 18-летним участником бойз-бенда NSYNC в 1999 году, и они были вместе до 2002 года. В книге Спирс рассказывает, что сделала аборт, потому что Тимберлейк этого хотел.

"Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды", – пишет Спирс о беременности в книге.

После расставания Тимберлейк выпустил известную песню Cry Me A River, которую посвятил экс-возлюбленной. В ней он рассказывает о девушке, которая бросила его ради другого. Бритни долго злилась на бывшего, мол, он очернил ее имя, но спустя 20 лет певец нашел в себе силы и публично принес свои извинения. Более того, он поддержал Спирс во время судебного процесса по освобождению от опеки.

Позже Бритни дважды становилась матерью, родив в браке с Кевином Федерлайном сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса, которым сейчас 18 и 17 лет соответственно. После развода сыновья остались с отцом, а Спирс платила на них алименты. Недавно они вместе с новой семьей Кевина переехали на Гавайи.

Что касается Джастина, то 19 октября 2012 года он женился на актрисе Джессике Бил. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл, а летом 2020-го на свет появился их второй ребенок, Финеас. Ранее Фокус писал, что в мемуарах Спирс пролила свет на историю с бритьем головы в 2007 году. По словам артистки, она сделала это, чтоб "дать отпор тем, кто ее обсуждал".