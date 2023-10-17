Бритни Спирс впервые объяснила, зачем побрилась налысо в 2007 году

Артистка хочет рассказать свою историю сама, а не чтобы ее сочинял у нее за спиной кто-то другой.

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41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс украсила обложку People и приоткрыла некоторые моменты из своей биографической книги "Женщина во мне". В частности артистка рассказала, зачем в 2007 году она обрила голову наголо, чем шокировала всех своих фанатов.

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В тот период звезда переживала болезненный развод, из-за чего была постоянной мишенью папарацци и объектом сплетен, поэтому инцидент с бритьем головы подлил масла в огонь и породил слухи о ее неадекватности.

"Когда я росла, на меня так много смотрели. Меня рассматривали с ног до головы, люди говорили мне, что они думают о моем теле с тех пор, как я была подростком. Брить голову и действовать было моим способом дать отпор", — пишет Спирс в книге.

После того как в 2008 году суд назначил Джейми Спирса ее опекуном и дал ему контроль над ее финансовыми и личными делами, Бритни лишилась права изменять свою внешность.

"Под опекой мне дали понять, что те дни уже прошли. Мне пришлось отрастить волосы и вернуться в форму. Мне пришлось ложиться спать пораньше и принимать все лекарства, которые мне сказали", – говорится в биографии.

Хотя Спирс записала и выпустила четыре успешных альбома, в течение почти 14-летнего периода опеки она была отчаянно несчастна:

"Я бы делала небольшие творческие вещи здесь и там, но мое сердце больше не было к этому. Что касается моей страсти к пению и танцам, то на тот момент это было почти шуткой. Прошло 13 лет, и я почувствовала себя тенью самой себя. Теперь я вспоминаю, как мой отец и его партнеры так долго контролировали мое тело и мои деньги, и меня тошнит… Подумайте, сколько мужчин-артистов проиграли все свои деньги, сколько из них злоупотребляли психоактивными веществами или имели проблемы с психическим здоровьем. Никто не пытался отобрать у них контроль над своим телом и деньгами. Я не заслужила того, что со мной сделала моя семья", – буквально кричит в мемуарах автор.

По словам певицы, под опекой она "сидела сложа руки", пока люди говорили о ней и рассказывали ее историю за нее.

"После выхода из-под опеки я наконец-то смог рассказать свою историю без каких-либо последствий со стороны людей, отвечающих за мою жизнь. Наконец-то для меня пришло время поднять голос и высказаться, и мои поклонники заслуживают того, чтобы услышать это непосредственно от меня. Больше никакого заговора, никакой лжи — только я владею своим прошлым, настоящим и будущим", – заявила звезда.

Книга "Женщина во мне" появится на прилавках магазинов уже 24 октября.

Перед ее выходом очень нервничают бывшие бойфренды певицы, которые боятся, что она может рассказать много лишнего.

Ранее Фокус писал, что отец Бритни Спирс не желает читать ее мемуары, а Джастин Тимберлейк, с которым артистка встречалась три года, опасается их публикации.