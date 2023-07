Выход мемуаров Бритни Спирс откладывается из-за претензий ее бывших

Адвокаты Джастина Тимберлейка и Колина Фаррела готовятся к судебному процессу.

Публикация будущих мемуаров Бритни Спирс "The Woman In Me" была отложена на четыре месяца во избежание судебного разбирательства из-за претензий к певице от ее бывших бойфрендов Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла. Об этом пишет The Sun.

Источники сообщили, что заявления, сделанные в книге 41-летней поп-звезды в отношении 42-летнего Тимберлейка и 47-летнего Фаррелла вызвали беспокойство адвокатов, представляющих обоих мужчин.

Как сообщили инсайдеры, их адвокаты заявили, что будут продолжать судебный процесс против Спирс, если некоторые отрывки из книги не будут удалены до публикации.

"Адвокаты требовали передать ее книгу заранее и были категоричны, чтобы некоторые разоблачения были удалены", — сказал изданию инсайдер. "Есть еще много сногсшибательных историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать".

Артистку связывали с Тимберлейком с 1999 по 2002 год, а в 2003 году ее сняли с Фарреллом на фоне слухов о романе. Согласно отчету, Фаррелл отрицал, что они встречались.

Инсайдер сказал, что "юридический процесс означал, что публикация была задержана на четыре месяца, поскольку велись дискуссии о том, что можно включить.

"Но это наконец решено, и ее автобиография готова".

Отдельный инсайдер рассказал изданию, что книга, которая поступит 24 октября, будет представлять "блестящее и искреннее" описание жизни обладательницы "Грэмми" после многих лет попадания в заголовки среди личных неурядиц и семейных проблем.

"Это дало Бритни возможность рассказать собственную историю, — отметил инсайдер, — что, конечно, было непросто, но будет невероятно поучительным для ее поклонников".

