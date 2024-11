Жена Джастина Тимберлейка вывела в свет сыновей певца (фото)

Джессика Бил и музыкант женаты с 2012 года. В их союзе родились сыновья Сайлас и Финеас.

Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка во время посещения 16-го ежегодного показа мод Be Beautiful Be Yourself. Кадрами с события знаменитость поделилась в Instagram.

К 42-летней звезде экрана присоединились Сайлас, 9 лет, и Финеас, 4 года, на мероприятии, которое состоялось в отеле "Шератон" в Денвере, штат Колорадо, в поддержку Глобального фонда синдрома Дауна.

Бил держалась за руки со своими сыновьями, когда они вместе шли по подиуму. К ним также присоединилась племянница Джессики, пятилетняя Зая, которая имеет синдром Дауна.

Жена Джастина Тимберлейка поразила стильным черным комбинезоном с эффектным перьевым верхом и уложила свои пряди в гладкий боб.

Сайлас надел черный пиджак с белой рубашкой и брюки цвета хаки, тогда как Финеас продемонстрировал футболку с подтяжками и галстуком-бабочкой, бежевые брюки с заплатками и кроссовки.

Джессика Бил

Маленькая Зая была в платье из тюля, когда она шла перед своей тетей и двоюродными братьями на подиуме благотворительного мероприятия.

Джессика также позировала с родителями Заи: ее братом Джастином Билом и его женой Роуз Бил.

